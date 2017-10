Pe numere

Ştire online publicată Joi, 05 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

35% din gospodăriile românești aveau un computer, la finele lui 2008, în creștere cu 3,6 puncte procentuale față de 2007, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). Dintre acestea, patru din cinci se află în mediul urban. 6 milioane de vehicule a vândut în 2008 alianța Renault – Nissan, majorându-și cota de piață cu 0,3%, până la 9,4%, comparativ cu anul precedent. Din cele 6 milioane de mașini, 2,3 milioane revin Renault (plus 4,1%) și 3,7 constructorului nipon Nissan (plus 0,9%). 47% din companiile autohtone aleg servicii specializate de consultanță IT, datorită costurilor reduse, potrivit unui studiu realizat pentru Computer Troubleshooters. 20 milioane euro va investi Eureko România (fosta Interamerican), în 2009, pentru susținerea procesului de rebranding și distribuție. Compania se va concentra pe segmentul pensiilor private, asigurărilor de viață și sănătății. 35,2% este procentul de creștere la înmatriculările de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor, în 2008, potrivit datelor INS. Astfel, anul trecut au fost înmatriculate 609.388 de vehicule rutiere din această categorie, din care 586.476 autoturisme și 15.649 motorete.