"Pe mare contează să fii muncitor, conștiincios și responsabil"

Mihai Alupoaie este student la Universitatea Maritimă din Constanța. Despre experiența sa de cadet povestește următoarele: „Am căutat timp de un an de zile o companie care să mă primească să fac stagiul de cadet. Mi se spunea: „Așteptați! Vă sunăm noi. Mai reveniți!” În cele din urmă, mi-am depus dosarul la Peter Dohle Manning Agency. După două săptămâni am fost examinat, Am dat un test de limba engleză și altul de cunoștințe profesionale. După o altă săptămână am dat un interviu cu întrebări de personalitate și de cunoștințe tehnice, iar în aceeași zi mi s-a comunicat că am fost acceptat.Voiajul l-am făcut pe o navă portcontainer, pe care mai era un român, un electrician. A urmat o schimbare de echipaj după trei luni și au venit mai mulți români, printre care comandantul, căpitanul și șeful mecanic. Pe mare, contează foarte mult comunicarea, pentru o bună adaptare. Eu m-am înțeles foarte bine. Contează de asemenea să fii muncitor, conștiincios și responsabil.Eram doi cadeți la punte. Colegul meu era ucrainean. De la ora două dimineața intram în cart. Făceam cinci ore. După amiaza, de la ora 13 la 17, munceam pe covertă, alături de nostrom. În porturi, participam la supravegherea operațiunilor de încărcare - descărcare a containerelor.Am învățat și cum se face balastarea navei. La toate întrebările mele, ofițerii îmi dădeau lămuriri.Viața pe mare presupune restricții, dar eu am fost mulțumit. Am fost plătit pe timpul voiajului, contractul având clauze cu asigurări de viață, de sănătate și accidente. Mai am de făcut șase luni de cadeție.”