Pavilionul expoziţional, o pălărie mult prea mare pentru Constanţa

Pavilionul expozițional, o pălărie mult prea mare pentru Constanța

Despre pavilionul expozițional care ar fi trebuit să fie construit în Constanța s-a tot vorbit de-a lungul timpului. Totuși, în ciuda tuturor polemicilor născute pe marginea subiectului, lucrurile par că stau în loc, nimeni nefiind în măsură să spună cu exactitate când va putea acesta să găzduiască târgurile care se vor organiza pe viitor în Constanța. Și pentru ca lucrurile să devină și mai incerte, situația tinde să ia o turnură pe cât surprinzătoare pe atât de normală în condițiile în care clauzele prevăzute în contractul de finanțare nu au fost respectate. Astfel, Ministerul Integrării Europene s-a sesizat cu privire la depășirea termenului până la care trebuia ridicată construcția și încearcă acum să recupereze fondurile alocate pentru pavilionului expozițional din Constanța. „Este vorba de un proces verbal de control încheiat de către Ministerul Integrării Europene în urmă căruia ne-a fost trimis un titlu de creanță. Noi am demarat o procedură de recuperare a sumelor prevăzute în acesta și în cadrul acestei proceduri intra și identificarea bunurilor și a veniturilor urmăribile ale Consiliului Județean Constanța. Astfel, s-a încheiat un proces verbal de punere sub sechestru pentru pavilionul expozițional din Constanța și o serie de automobile ale instituției“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Silviu Coșa, șeful Administrației Finanțelor Publice Constanța. Potrivit MIE, valoarea totală a creanțelor ce trebuie recuperate de la Consiliul Județean Constanța este de peste 1,2 milioane de euro și alte aproximativ 4,4 milioane de lei, la care se adaugă și un prejudiciu de circa 3,2 milioane de euro reprezentând diferența dintre valoarea inițială a investițiilor necesare construirii pavilionului expozițional și sumele plătite pentru acesta până la stabilirea creanțelor. Lucrurile se pare însă că nu se vor finaliza prea curând, pentru că nici conducerea CJ Constanța nu s-a împăcat cu gândul că a fost scoasă datoare și vinovată pentru întârzierea finalizării lucrărilor de construcție și a atacat în instanță decizia. Acest fapt determină mai departe amânarea luării unei decizii finale în acest sens, care se poate prelungi, după toate probabilitățile, până cel puțin după alegerile locale programate în acest an. Cât va conta în ochii alegătorilor această nouă „pată“ nimeni nu poate spune cu siguranță, cert este că viitoarea conducere a CJC va fi obligată să rezolve și această problemă ce durează deja de mult prea mult timp. „Consiliul Județean, fiind o instituție, se încadrează prevederilor OG 22/2002, de aceea în momentul în care se comunică faptul că are o obligație de plată, are la dispoziție un termen de șase luni pentru a-și disponibiliza sumele necesare achitării datoriilor respective. Acest termen a expirat și în continuare se procedează la executarea silită asupra bunurilor și veniturile. Asta nu înseamnă că mâine vom vinde pavilionul sau automobilele respective. În continuare ei au posibilitatea de a achita sumele respective sau de a ataca decizia. Din ceea ce știu, pentru că nu se judecă cu noi, există pe rol un proces prin care au atacat actul respectiv din care a rezultat titlu de creanță, și este posibil ca, în funcție de decizia instanței, să se renunțe la sechestru“, a mai adăugat șeful AFP Constanța. După toate aceste lucruri, merită totuși să ne întrebăm și ce se va întâmpla în situația în care instanța va da o decizie nefavorabilă CJ Constanța, prin care instituția va fi obligată să plătească creanțele. Din banii cui se vor plăti datoriile? Cine se va face vinovat de această situație?