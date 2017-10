Pavilion românesc la târgul de ITC din Hanovra

Șaisprezece companii românești din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor sunt prezente, în perioada 5 - 10 martie 2012, la CEBIT 2012, din Hanovra (Germania), cel mai important târg internațional din domeniu.Ambo Software, AROBS Transilvania Software, BEIA Consult Internațional, CODESPRING, E-Sourcing Know How & Services, FORTECH, IT SIX Global Services, JPARD, MAGUAY, MEDEA România, MISOFT Systems, Pentalog High Tech, PRODINF Software, RomSoft, ROPARDO și Transilvania Software prezintă, sub brandul de ramură „RomaniaIT”, în pavilionul național, soluții software și de sistem pentru o gama largă de aplicații. Participanții români își propun totodată să identifice noi oportunități de afaceri și colaborare cu parteneri străini în proiecte ce urmează a fi implementate în România și alte țări.Principalele domenii de activitate sunt: aplicațiile software, controlul traficului aerian, aplicații media, dezvoltarea echipamentelor mobile, e-commerce, educația, activitățile bancare și de asigurări, sănătate ș.a.Participarea românească la târgul de la Hanovra se înscrie în programul național de promovare a exporturilor cu finanțare de la bugetul de stat și a fost organizată de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine și Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România - ANIS.La „CEBIT 2012” participă peste 4.200 expozanți din 70 de țări, dintre care 34 cu pavilion național. Peste 50% dintre expozanți sunt firme din afara Germaniei. Se estimează un număr de 120.000 de vizitatori.