Patru navigatori români, sub ameninţarea armelor iraniene

Patru navigatori români, sub amenințarea armelor iraniene

Pe data de 28 aprilie 2015, la ora locală 2.05, Comandamentul central al Forțelor Navale ale SUA, din Bahrain, a primit un mesaj de alarmă de pe portcontainerul „Maersk Tigris”, după ce o navă a marinei de război a Iranului a deschis focul de avertisment peste puntea sa, iar personalul iranian a urcat la bord, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului.La momentul incidentului, portcontainerul se îndrepta dinspre Jeddah, Arabia Saudită, spre Jebel Ali, Emiratele Arabe Unite.Colonelul Steve Warren a declarat în fața presei că nave de patrulare ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au abordat portcontainerul „Maersk Tigris”, sub pavilion Insulele Marshall, care se afla în apele teritoriale iraniene, în Strâmtoarea Hormuz, între Golful Persic și Golful Oman, în Marea Arabiei. Respectiva strâmtoare reprezintă teritoriu iranian, dar se recunoaște că ea conține liniile de navigație internaționale și, drept urmare, se aplică principiul tranzitului liber.Comandantul a fost contactat de militarii iranieni, care i-au cerut să îndrepte portcontainerul în adâncul apelor teritoriale iraniene. Întrucât a refuzat, de pe una dintre navele militare s-a deschis foc de avertisment peste punte. Drept urmare, comandantul a trebuit să dea curs solicitării și să conducă nava lângă Insula Larak, din apropierea coastei Iranului, în Golful Persic.În consecință, Navcent (centrul de comandă) a direcționat distrugătorul american „USS Farragut” cât mai aproa-pe de locația lui „Maersk Tigris” și a trimis avioane de recunoaștere să monitorizeze situația.„Maersk Tigris” este înregistrat sub pavilion Insulele Marshall, o republică față de care SUA au responsabilitatea și deplina autoritate să-i asigure securitatea și să o apere, conform unui acord intrat în vigoare în 2004.Cotidianul „Cuget Liber” s-a adresat Ministerului Afacerilor Externe solicitând informații cu privire la navigatorii români, care se află pe nava „Maersk Tigris”, și a primit următorul răspuns:„Cu referire la situația navei Maersk Tigris, la bordul căreia s-ar afla marinari cetățeni români, Ministerul Afacerilor Externe precizează că încă din cursul zilei de 28 aprilie au fost transmise instrucțiuni ambasadelor României la Washington și la Teheran, care au solicitat autorităților competentelocale informații detaliate despre situația navei, dar mai ales verificarea existenței vreunui cetățean român la bord.Verificările continuă și pe parcursul acestei zile, fiind așteptate clarificări în regim de urgență.”Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, la bordul navei se află 21 navigatori, dintre care: 13 din Myanmar, 4 români, un ucrainean, un rus, un polonez și un bulgar.„Oficialii iranieni au declarat că nava a fost reținută pentru un litigiu comercial și că au o hotărâre judecătorească în acest sens. Echipajul se află la bord, în siguranță. Sper că nu va avea niciun fel de probleme. Românii nu sunt membri de sindicat, dar nava este acoperită de un contract de muncă ITF” - a afirmat Adrian Mihălcioiu.Compania Rickmers Shipmanagement, din Singapore, care asigură managementul navei, a informat autoritățile internaționale relevante despre acest incident. Într-un comunicat de presă, aceasta a accentuat că tratează cu mare responsabilitate obligațiile pe care le are privind echipajul și că principala sa preocupare o reprezintă situația navigatorilor de la bord.Portcontainerul „Maersk Tigris” are capacitatea de 5.500 TEU și a fost construit în 2014.