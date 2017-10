Patru marinari răniţi şi unul ucis, în incendiul de pe un tanc petrolier

Patru marinari răniți și unul ucis, în incendiul de pe un tanc petrolier

Tancul de produse petroliere „Ye Chi” a raportat un incendiu la suprastructură, pe data de 3 august, în jurul orei 16 (ora locală). Nava plecase din portul Jinshan (situat la sud de Shanghai) spre Singapore, cu 29.000 de tone de motorină la bord.Cinci membri ai echipajului au fost răniți grav de flăcări și au fost duși la spital, dar unul dintre ei a murit.Garda de Coastă din Shanghai a trimis nave pompier la tacul petrolier aflat în pericol, care au reușit să țină incendiul sub control.Nava „Ye Chi” are capacitatea de 45.740 tdw, a fost construită în 2009 și este înregistrată sub pavilion Hong Kong.