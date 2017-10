Patronatul portuar acuză comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor

Patronatul portuar acuză comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților

Modificarea OUG 86/2007, cunoscută și sub numele de Legea porturilor, continuă să stârnească reacții. Recent, plenul Camerei Deputaților a retrimis proiectul la comisia pentru industrii și servicii, ale cărei propuneri au mutilat actul normativ. Organizația Patronală „Operatorul Portuar” a folosit răgazul obținut pentru a-i înainta comisiei un set de propuneri, în speranța că aceasta va ține cont de ele. Scrisoarea de înaintare este, în fapt, o critică dură a proiectului comisiei. „În opinia Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, propunerile de modificare nu vizează îmbunătățirea activității portuare, ci se urmărește, în principal, schimbarea raporturilor stabilite pe piața portuară. Sub pretextul stimulării concurenței se legiferează puteri sporite, discreționare, poziții privilegiate administrațiilor portuare. Practic, prin aceste modificări se deschide poarta abuzului, concurenței neloiale și corupției, iar pentru bugetul statului pierderi atât direct, cât și indirect, de milioane de dolari pe an, bani care vor intra în buzunarele unor firme private. Prin aceste propuneri de îmbunătățire, printre altele, se desfiin-țează activitatea de concesionare a unor activități ce folosesc infrastructura publică și de pe urma cărora statul putea încasa anual milioane de dolari – spre exemplu: concesionarea pilotajului, remorcajului, a activității de legare – dezlegare nave, a activității de ridicare a gunoiului menajer la bordul navelor etc.” – se arată în mesaj. Organizația cuprinde 22 de operatori portuari, care derulează peste 90% din traficul portului Constanța.