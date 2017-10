Crește nemulțumirea agenților economici

Patronatul IMM-urilor lansează campania #stopsplitTVA

Mai sunt doar trei zile până când se va trece la aplicarea voluntară a plății defalcate a TVA. Ministerul Finanțelor încă bâjbâie, instituția fiscală e nepregătită, iar agenții economici sunt indignați. Acționarii și managerii companiilor private se așteaptă la ceea ce e mai rău: birocrație, timp pierdut, costuri în plus și blocaj financiar. Mulți dintre ei se tem că vor fi lăsați fără lichidități și împinși spre faliment.✶ ✶ ✶Patronatele și presa au încercat, în zadar, să-i convingă pe guvernanți că sistemul plății defalcate a TVA este imbecil, că va afecta grav economia națională și că nu rezolvă problema evaziunii fiscale.Exasperate, unele dintre organizațiile patronale au decis să acționeze în felul lor. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii a inițiat o petiție prin care solicită eliminarea obligativității plății defalcate a TVA, de la 1 ianuarie 2018. Se propune ca măsura să fie aplicată voluntar, iar contribuabilii care optează pentru ea să primească facilități fiscale care să compenseze costurile birocratice.Inițiatorii precizează că plata defalcată a TVA va avea efecte negative majore asupra întreprinderilor:➤ costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile;➤ costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare;➤ afectarea cash flow-ul și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevăzute termene de aprobare și sancțiuni;➤ creșterea birocrației;➤ un efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt.În luna august, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii a organizat un sondaj pe această temă, la care au participat 818 firme, din care: 54,1% microîntreprinderi, 19,7% întreprinderi mici, 18,4% întreprinderi mijlocii, 5,9% întreprinderi mari și 1,9% alte forme juridice.97,5% dintre respondenți au declarat că nu susțin obligativitatea plății defalcate a TVA și că aceasta va avea efecte negative asupra activității lor: creșterea birocrației - dublarea numărului de plăți, măsuri suplimentare de verificare și de management pentru TVA (obligația contribuabililor de a determina și verifica contul de TVA, obligația de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentând TVA aferentă achizițiilor de la furnizorii ori prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA și de a notifica acest fapt furnizorilor și prestatorilor); afectarea cash flow-ul și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevăzute sancțiuni; costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare; costuri suplimentare pentru contribuabili, generate de modificarea sistemelor informatice contabile; efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt de aplicare; neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (spre exemplu: pentru factoring, rețineri de garanții de bună-execuție, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele și contul altei persoane impozabile, compensări, etc).✶ ✶ ✶Opinia mea, stimați cititori, este că Guvernul Tudose nu are capacitatea să acționeze rațional. Lipsit fiind de profesionalism, a băgat țara într-o criză financiar- bugetară pe care încearcă să o rezolve prin măsuri disperate, amatoriste. Ar vrea să controleze fiece bănuț ce circulă în economie și să-l dijmuiască cum vrea el, cu riscul de a băga țara în faliment. Este surd și orb; nu aude avertismentele experților și nici protestele agenților economici.Cu totul altceva ar fi dacă patronatele, agenții economici și sindicatele ar declanșa acțiuni în Justiție ori proteste de stradă.În istoria recentă a României avem un caz când un patronat a reușit, printr-o acțiune extrem de energică, să blocheze o manoperă a Puterii.În septembrie 2002, Ministerul Transporturilor a mandatat Administrația portului Constanța să organizeze licitația pentru închirierea a 41,921 km de cale ferată din danele portuare 0 până la 68. Organizația Patronală „Operatorul portuar“ a acuzat tentativa de externalizare a liniilor ferate în „condiții suspecte“, atenționând că măsura va genera noi monopoluri în portul Constanța, determinând creșterea costurilor de transport și scăderea traficului de mărfuri. S-a ajuns la o criză fără precedent, care a culminat cu greva generală din 18 septembrie 2002, când toți operatorii portuari au întrerupt activitatea. A fost prima și unica grevă a patronilor din România. Ulterior, în justiție, operatorii portuari au reușit să blocheze licitația.✶ ✶ ✶Când tocmai mă pregăteam să pun punct acestui articol am aflat că senatorii din comisia de buget-finanțe au adoptat proiectul legii de aprobare a Ordonanței 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu amendamentul că măsura se va aplica obligatoriu numai de către companiile care au relații comerciale cu statul, celelalte urmând să o aplice opțional. Oameni înțelepți, senatorii care au adoptat fericitul amendament. Sper ca plenul Parlamentului să voteze textul legii aprobat de comisia de buget-finanțe a Senatului.