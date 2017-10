Patronatul din transporturi a amorsat „dinamita socială“

Prin adresa nr. 284, din 16 noiembrie 2010, Confederația Națională a Patronatului Român a informat Convenția Sindicală Națională a Transportatorilor din România că, începând cu data de 31 decembrie 2010, denunță aplicarea contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi. Surprinzător, mesajul semnat de Mihai Manoliu, președintele organizației patronale, nu cuprinde așteptata invitație la începerea negocierii viitorului contract. Federația Națională a Sindicatelor Portuare, în calitate de membru al Convenției transportatorilor, a reacționat, atrăgând atenția asupra consecințelor. „Conform legii, patronatul are dreptul să denunțe contractul colectiv de muncă înainte de expirare, dar trebuia să ne invite la negocieri. Apanajul lansării discuțiilor pentru un nou contract colectiv de muncă este al patronilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Petre Costel, președintele federației. Ce semnificație are această „omisiune” din adresa organizației patronale? Nu se va mai negocia contractul la nivel de ramură? Legea nu impune un astfel de contract? „Nu există obligativitatea legală privind încheierea contractului pe ramură, cum nu există la nivel național ori de unitate. Negociere - da! - trebuie să existe, dar nu este obligatoriu ca ea să se finalizeze cu un contract. Este o scăpare a legii pe care confederațiile sindicale au semnalat-o și au solicitat să fie soluționată. Partenerii sociali nu vor să discute acest subiect” - a afirmat liderul sindicaliștilor portuari. Contractul colectiv de muncă din transporturi a fost adoptat în 2007. Atunci s-a stabilit și salariul minim de 700 de lei, pe ramură. „În toți acești ani nu am putut negocia creșterea salariului minim și modificarea altor capitole din contract, pentru că patronatul, în special cel din portul Constanța, s-a opus” - a precizat Petre Costel. Care sunt implicațiile inexistenței contractului pe ramură? „În lipsa acestuia, oricare federație din sectorul transporturi va putea declanșa grevă când dorește. Acum, pentru o grevă în portul Constanța este suficient acordul a circa 2.500 de sindicaliști. Contractul colectiv de muncă pe ramură reprezenta o protecție pentru patroni împotriva grevelor. Când acesta există, sindicatele nu pot apela decât la calea justiției, în caz de conflict de drepturi. Fără el, acest drum este închis, pentru că nu există drepturi contractuale care pot fi reclamate în instanță” - explică liderul federației. Lipsa contractului colectiv de muncă echivalează cu o bombă socială, care poate fi activată în orice moment. Practic s-a închis calea dialogului social, pentru că la baza acestuia stă tocmai contractul colectiv de muncă. Scopul dialogului dintre sindicate și patronate este negocierea și respectarea respectivului contract. Altfel, cele două entități sociale n-au temei de discuție. „Contractul colectiv de muncă este rezultatul dialogului și invită permanent la dialog. Dispariția lui aduce deservicii federațiilor sindicale, dar patronii vor avea pierderi mult mai mari” - avertizează Petre Costel. Există și alte implicații. Contractele colective la nivel de unitate sunt încheiate în baza celui pe ramură. Mai toate cuprind capitole, articole în care se spune: „drepturile sunt cele prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi”, fără a le mai copia. În portul Constanța, în mai multe unități au fost negociate deja contractele pentru 2011. Ele cuprind astfel de formulări, anticipându-se încheierea contractului de rang superior. În lipsa lui, drepturile respective nu există, clauzele fiind lovite de nulitate. „Vor trebui reluate negocierile pentru a completa contractele pe unitate” - dă soluția liderul federației. El a precizat că, în cursul acestei săptămâni, Convenția transportatorilor va discuta acest subiect și va lua o decizie.