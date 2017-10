Patronatele din industrie evadează de sub papucul partidelor

„Trebuie să devenim rapid o forță, să putem negocia cu partidele care se pregătesc să intre la guvernare. Vom discuta la începutul lunii septembrie cu PSD, PD-L, PNL, probabil și cu UDMR. Vom pune pe masa partidelor o strategie de dezvoltare a economiei, pe care o vom negocia.” Cu acest mesaj a venit Vasile Turcu, noul președinte al Confederației Patronale din Industria României CONPIROM, la reuniunea anuală a Organizației Patronale „Comat“. Somnul gigantului Confederația CONPIROM a fost înființată în urmă cu 16 ani. Structurile ei acoperă circa 70% din industria românească, dar și din alte domenii, respectiv: metalurgie, industria materialelor de construcție, a celulozei și hârtiei, a sticlăriei și ceramicii fine, a mobilei, a vopselei, a electronicii, electrotehnicii și IT&C, a construcțiilor de mașini, domeniul forestier, Remat-uri și Comat-uri, ramura construcțiilor și altele. Astăzi, CONPIROM reunește 15 federații, din care fac parte 40 de organizații patronale. Acestea reprezintă peste1.400 de societăți comerciale de toate mărimile, în care lucrează mai mult de un milion de angajați, adică aproape un sfert din totalul salariaților din România. Altfel spus, CONPIROM are un potențial economic și social uriaș, dar încă nu reprezintă o forță de care guvernul și parlamen-tul, partidele politice să țină seama. Marea unire Președinția CONPIROM a fost preluată la data de 25 mai de omul de afaceri Vasile Turcu. Acesta este prea puțin cunoscut, în rândul publicului, pentru activitatea sa în domeniul construcțiilor și al vieții patronale, faima sa fiind legată de statutul de finanțator al clubului de fotbal „Dinamo”. Alături de el, în calitate de vicepreședinte al confederației, a fost propulsat econo-mistul Gheorghe Ciurea, președintele Organizației Patronale „Comat“. Reuniunea de la Mamaia s-a dovedit un bun prilej pentru Vasile Turcu să prezinte noile aspirații ale CONPIROM. Confederația, a spus el, și-a stabilit o strategie pe termen scurt, mediu și lung. Obiectivul principal îl constituie transformarea ei într-o forță autentică, a cărei voce să fie nu doar auzită, ci și ascultată. Cum se poate realiza această aspirație? Confederația va lupta pentru unificarea mișcării patronale. Va atrage cât mai multe patronate în structurile sale, cât mai mulți agenți economici. Cine a împiedicat, până acum, organizațiile patronale să strângă rândurile și să pună capăt fărâmițării forțelor? Partidele și orgoliile – răspunde Turcu. Multe partide au încercat să își facă propriile organizații patronale sau să le încalece pe cele existente. „Este o abordare anormală. Organizațiile patronale trebuie să fie apolitice. Noi nu cerem de la partide să ne dea altceva decât legi bune” – afirmă președintele CONPIROM. Confederația patronală vrea să ia exemplul de la sindicate, care au știut să-și unească forțele și să bată cu pumnul în masa guvernului pentru a se face ascultate. De altfel, ea va încheia parteneriate cu confederațiile sindicale, astfel încât, împreună, să reprezinte o forță mult mai puternică. Izvorul economiei gri CONPIROM va lupta ca strategia sa pentru perioada 2008 – 2013 să devină parte a programului politic, de guvernare, al partidelor. Mai mult, ea dorește să impună practica unui consilier neplătit (din banul public), pe lângă fiecare ministru, și care să reprezinte confederația patronală. Această metodă instituționalizată va întări colaborarea executivului cu mișcarea patronală. De asemenea, patronatele vor avea un control mai mare în privința cheltuirii banului public. Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, președintele confederației a atacat dur comportamentul abuziv al organelor de control: „Societățile din economia subterană, care nu au nici sedii, nu sunt căutate. În schimb, agenții economici corecți, cinstiți sunt controlați la sânge”. Referindu-se la fiscalitatea din România, Vasile Turcu a apreciat că aceasta a devenit înrobitoare. „S-a ajuns la 34 de taxe și impozite pentru un agent economic – a spus el -, în condițiile în care întreaga industrie trece printr-o criză acută de lucrători calificați. Până și din sistemul bancar au plecat foarte mulți specialiști. Angajatorii nu își permit să acorde salarii occidentale. Ca să plătești un specialist bun, cu 2.000 de euro pe lună, trebuie să mai plătești 75% în plus, pentru impozitele aferente. De aceea, mulți dintre patroni lucrează în zona gri. Asta înseamnă că plătesc o parte din salariu pe ștat, iar restul din propriul buzunar, din dividende. Dacă patronul plătește 16% impozit pe profit și 16% impozit pe dividende, este mai câștigat decât să achite impozitele aferente salariilor, care însumează 75%. Este o modalitate legală, dar anormală.” O chestie de obraz Președintele CONPIROM sus-ține că multe dintre IMM-uri nu sunt capabile să depună proiecte pentru accesarea fondurilor europene, din cauza politicii firmelor de consultanță. Pentru realizarea proiectelor, acestea solicită banii înainte, iar mulți agenți economici de talie mică nu au de unde să plătească. Pe de altă parte, unii dintre ei nu sunt siguri că proiectele sunt eligibile. Soluția spune Turcu ar fi ca plata pentru consultanță să fie o cotă de succes, din suma obținută. Președintele CONPIROM a luat atitudine față de modul în care ministerele muncii și finanțelor au răspuns cererii sindicatelor de a majora salariul minim pe economie de la 500 de 540 de lei, începând de la 1 iulie 2008: „Guvernanții, patronatele și sindicatele am avut un acord la început de an, prin care s-a stabilit majorarea. Este o chestie de obraz ca înțelegerea să se respecte. Nu mă transform în sindicalist, dar când faci o promisiune trebuie să o duci la îndeplinire. Salariatul nu are nicio vină că va crește inflația.”