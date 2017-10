Patriciu a vândut 75% din „Rompetrol Group“ kazahilor de la „KazMunaiGaz“

Dinu Patriciu, președintele și proprietarul grupului „Rompetrol", a vândut 75% din acțiuni către compania petrolieră de stat „KazMunaiGaz", din Kazahstan. Tranzacția a fost efectuată pentru suma de 2,7 miliarde dolari, grupul „Rompetrol" fiind evaluat la 3,616 miliarde dolari. „Rompetrol Holding", firmă controlată de Dinu Patriciu, va păstra 25% din acțiuni, omul de afaceri român urmând să rămână în continuare președinte și director general. O parte din bani se vor întoarce în companie, noii acționari majo-ritari urmând să facă mai multe investiții importante în modernizarea rafinăriei, potrivit spuselor lui Patriciu. Cifra de afaceri a „Rompetrol", pe trimestrul al doilea din 2007, este de 1,12 miliarde lei, în scădere cu 18,24% față de perioada similară din 2006. Profitul net al companiei, pe primele șase luni din acest an, este de 15,46 milioane lei, o creștere semnificativă față de 2006, când „Rompetrol" înregistra pierderi de 34,86 milioane lei. Creșterea de 50% se datorează cantităților record de țiței procesate. Pentru 2007, „Rompetrol Rafinare" estimează un profit net de 6,57 milioane dolari și o cifră de afaceri de 1,98 miliarde dolari, în scădere cu 10% față de 2006. Potrivit spuselor lui Dinu Patriciu, vânzarea pachetului majoritar de acțiuni va crea un pod energetic, care va diminua dependența energetică de Rusia. „Ideea unui pod energetic este unul dintre scopurile companiei, motiv pentru care am acceptat să cedez 75% din firmă. Au fost mai multe oferte de preluare, inclusiv de la fonduri de investiții. Am ales firma kazahă pentru că strategia lor de dezvoltare coincide cu a noastră, vizând extinderea în ba-zinul Mării Negre, Mării Mediterane și în Balcani", a declarat președintele „Rompetrol Group". În plus, „KazMunaiGaz" s-a angajat să asigure accesul „Rompetrol" la resursele de țiței din Kazahstan și să asigure accesul grupului la finanțare. Reacțiile la una dintre cele mai importante tranzacții ale anului sunt împărțite. Pe de-o parte, este bine că petrolul caspic va avea acces în zona europeană. În schimb, România pierde șanse de a deveni independentă din punct de vedere energetic. Tranzacția va avea efecte pozitive asupra „Rompetrol", care nu va mai fi dependentă de aprovizionarea cu țiței. Specialiștii consideră că, pe termen mediu și lung, rezultatele companiei vor crește.