Parteneriat strategic între agricultorii din România şi Moldova

Parteneriat strategic între agricultorii din România și Moldova

Federația Națională PRO AGRO și Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni - A.O.A.M. din dorința de a înregistra progrese în domeniul agriculturii performante în Republica Moldova și România, de a întări colaborarea antreprenorilor agricoli din ambele țări pentru valorificarea oportunităților de investiții în agricultură, de a facilita schimbul de bune practici precum și pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare, bazate pe principiile de egalitate și avantaj reciproc, au încheiat un protocol de colaborare.Protocolul urmărește doua obiective principale:AOAMP și PRO AGRO vor contribui la promovarea colaborării dintre membrii celor două organizații, precum și pentru antreprenorii, în special agricoli, din Republica Moldova și România, prin facilitarea relațiilor economice durabile între reprezentanții mediului privat, public și asociativ, în limitele competențelor organizațiilor reprezentate și în conformitate cu legislația Republicii Moldova și România, precum și a normelor de drept internațional.AOAMP și PRO AGRO vor colabora pentru lansarea și realizarea proiectului “Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural din România și Republica Moldova” și organizarea anuală a Forumului Agricol Transfrontalier UFMR - Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și România.FEDERATIA NATIONALA PRO AGRO este o organizatie profesionala infiintata in anul 2012 de si pentru producatorii din agricultura, industria alimentara si servicii conexe din Romania, in vederea promovarii, reprezentarii, sustinerii si apararii intereselor membrilor organizatiilor profesionale reprezentative la nivel national in raport cu institutiile europene si nationale, publice sau private. Federatia Nationala PRO AGRO este o organizatie umbrela care raspunde provocarilor cu care se confrunta membrii sai din cele 16 organizatii profesionale si interprofesionale afiliate, prin promovarea si sprijinirea unei economii rurale durabile in care agricultura este esentiala pentru viitorul tuturor si este vocea producatorilor din acest sector, care constituie un important pilon al economiei nationale romanesti, reprezinta interesele si nevoile membrilor, coordonand si sprijinind organizatiile profesionale pe teme agricole, economice, juridice, fiscale, educationale si sociale. Mai multe detalii pe: www.cnproagro.ro .Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP) este o organizație ne-guvernamentală, non-profit și apolitică, constituită în 2016 ca răspuns la necesitatea formării și consolidării unui mediu de afaceri transparent, prosper și durabil pentru oamenii de afaceri moldoveni de pretutindeni. Scopul asociației este de a contribui la consolidarea sistemului economiei de piață în Republica Moldova și România, de a promova și de a apăra interesele legitime ale oamenilor de afaceri moldoveni, în general, și interesele membrilor AOAMP. Mai multe detalii pe: www.aoamp.com.