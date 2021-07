Parteneriat pentru pregătirea studenților în domeniul actuariatului

Specializarea actuarială este tot mai prezentă în anunțurile de angajare ale marilor companii, iar în România pregătirea academică în acest domeniu s-a extins datorită unui parteneriat între Institutul de Studii Financiare (ISF) și Academia de Studii Economice (ASE) București.Studiile actuariale pregătesc studenții pentru gestionarea riscurilor multiple care pot apărea în interiorul organizațiilor de dimensiuni diferite. Un expert în acest domeniu are o înțelegere profundă a finanțelor, economiei și a oamenilor, putând analiza modul în care acestea vor evolua în viitor.Un actuar lucrează de obicei în industria asigurărilor. Ei sunt consultați cu privire la aspectul primelor de asigurare pe baza istoricului deținătorului poliței. Stabilesc cât de mult trebuie să plătească pentru diverse tipuri de asigurări proprietarul unui vehicul, case sau companie. De asemenea, lucrează cu corporații, fiind suport în procesele de creștere și luare a deciziilor prin analiza riscurilor lor financiare.La nivel internațional, se întâlnesc tot mai mulți actuari care lucrează pentru o gamă largă de companii dinamice. Abilitățile cheie ale actuarilor sunt la mare căutare în mai multe industrii - în special în tehnologie.Pe piața americană, salarizarea mediană pentru un specialist actuar depășea 110.000 de dolari la nivelul anului 2020. Perspectiva de creștere a locurilor de muncă este de 18% până la finalul acestui deceniu.În acest context favorabil pentru profesie, ISF și ASE București anunță sesiunea de Admitere 2021 la programe de master, în perioada 23 - 27 iulie, inclusiv pentru programul de Master de Tehnici Actuariale - seria a XVI-a.Rata de angajare de peste 90%Programul de master TACT este singurul program de studii specializate care oferă recunoașterea a trei din cele șase examene de bază din partea „Institute and Faculty of Actuaries” din Marea Britanie.Președintele ISF, domnul Valentin Ionescu, a declarat: „ISF dezvoltă programe profesionale de înaltă calificare care pot ajuta la dezvoltarea piețelor financiare nebancare. Promovarea unui master ajută la obținerea cunoștințelor specializate pentru a avansa în domeniul financiar nebancar. Pe măsură ce forța de muncă evoluează, un program specializat poate arăta dedicarea către îmbunătățirea expertizei și duce la creșterea credibilității industriei.”Directorul executiv al ISF, Marian Siminică, a declarat: „Parteneriatul cu ASE București va oferi șansa mai multor studenți să urmeze studii într-un domeniu dinamic, tot mai căutat de angajatori. Programul TACT este dedicat persoanelor care lucrează în departamentele de actuariat, management de risc sau dezvoltare produse și investiții”.„Funcțiunea acturială contribuie la inițiative strategice importante în cadrul companiilor, iar asemenea rol devine tot mai important într-un mediu economic plin de provocări”, a adăugat directorul executiv.Masterul are suportul strategic al Asociației Române de Actuariat din anul 2005. Până în prezent au absolvit 15 serii de studenți, iar gradul de angajare al absolvenților a fost de 95%.Investiția în formare și îmbunătățirea abilităților este importantă pentru specializarea actuarială, iar curricula complexă a unui master va rafina cunoștințele unui expert în domeniu.Masterul TACT are o structură modulară, iar cursurile au loc în intervalul 18.00 - 21.00. Experți din piața de asigurări, management de risc și investiții vor avea oportunitatea să prezinte studenților din experiența lor profesională.Admiterea la master se realizează integral online, pe pagina https://admitere.ase.ro/ . Înscrierea se face în ordinea punctajelor obținute la interviu. Aceasta constă într-o probă orală bazată pe o tematică specifică pentru care trebuie parcurs un volum de informații întins pe maxim 50 de pagini.