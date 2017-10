Pârloagele ne vor usca la buzunare

Potrivit unui proiect de lege publicat recent pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), deținătorii de terenuri, fie că au calitatea de agricultor sau nu, au obligația să le lucreze sau să desfășoare activități agricole, indiferent de tipul de posesie. Nerespectarea acestor prevederilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, pentru fiecare an agricol în care pământul a rămas pârloagă.În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că în prezent între 10% și 15% din suprafața agricolă a țării este necultivată, fenomen ce conduce pe termen lung la creșterea vulnerabilității solului și la degradarea acestuia. "Terenurile necultivate reprezintă o sursă de îmburuienare și are ca efect reducerea arealului destinat plantelor cultivate, îngreunează efectuarea lucrărilor agricole și crește costurile de producție, iar în zonele afectate de secetă crește riscul de aridizare și deșertificare", explică reprezentanții MADR.* * *Constanța nu este un județ care să aibă zeci de mii de hectare lăsate în paragină, cifre cu care se pot "lăuda" destule regiuni din țară (de exemplu, în județul Timiș sunt aproximativ 60.000 de hectare nelucrate, potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii). Aici, din cele aproape 485.000 de hectare de teren arabil, doar aproximativ 7.000 au rămas pârloagă în anul agricol 2010 - 2011, au precizat reprezentanții Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța. Mai mult, 5.000 hec-tare dintre cele 7.000 s-au aflat în această situație din cauza inundațiilor ce au făcut imposibile lucrările. În marea majoritate a cazurilor sunt suprafețe mici, de pe întreg teritoriul județului. În principiu este vorba despre loturi mai mici sau mai mari, declarate neproductive pe bună dreptate ori nu, ori care au rămas nelucrate din diverse alte motive, însă nu pentru perioade mari de timp.Primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea, spune că odată cu acordarea subvențiilor s-a văzut un interes brusc față de agricultură. Așa se face că la această oră acolo se poate vorbi despre suprafețe mici nelucrate, marea majoritate a acestora, terenuri în pantă. Aceeași situație este și la Cobadin. Potrivit primarului comunei, Cristian Telehoi, nu există suprafețe considerabile lăsate pârloagă. Cei care nu și-au mai permis să lucreze pământul, sau nu au mai dorit acest lucru, l-au dat în arendă. Așadar, mulți fermieri lucrează la această oră suprafețe mari. "Dacă am mai avea 10.000 de hectare s-ar lucra și acelea", a precizat primarul comunei Cobadin, asta și deoarece fermierii au utilaje agricole suficiente.