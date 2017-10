Parlamentul European cere Moldovei, Georgiei şi Ucrainei să continue reformele şi Rusiei să plece

Parlamentul European cere Moldovei, Georgiei și Ucrainei să continue reformele și Rusiei să plece

Rusia trebuie să înceteze să se amestece direct sau indirect în conflictele din Georgia, Moldova și Ucraina și să nu mai interfereze cu aspirațiile lor europene, afirmă deputații europeni în raportul privind progresele reformelor din aceste țări, votat joi. La un an după ratificarea acordurilor de asociere și de liber schimb aprofundat și comprehensiv cu UE, deputații subliniază reformele rămase pentru fiecare stat și „iau act" de referendumul din 6 aprilie din Olanda privind acordul UE-Ucraina.În rezoluția care salută progresele Georgiei, Moldovei și Ucrainei pe „calea lor pentru o integrare politică și economică mai mare cu Uniunea Europeană”, deputații cer Rusiei să înceteze implicarea directă și indirectă în conflictele din teritorii, inclusiv ocuparea Crimeei.Ei subliniază că exporturile Georgiei către UE au crescut cu 15%, iar ale Moldovei cu 62% în primul an și spun că așteaptă creșteri similare în privința Ucrainei, spunând că sprijinul financiar al UE trebuie să fie combinat cu progrese concrete privind reformele.Georgia: independența presei și tribunalelorDeputații sunt îngrijorați în privința independenței puterii judecătorești și a posibilelor amenințări la adresa pluralismului presei în Georgia, amintind, de exemplu, un proces privind proprietatea asupra organizației media „Rustavi 2”. Ei sprijină ideea de a trimite o misiune de experți UE pentru a supraveghea situația.Ei critică, de asemenea, „criteriile confuze” pentru numirea procurorilor și investigatorilor, precum și „presiunea disproporționată” asupra judecătorilor la Curtea Constituțională a Georgiei, presiune confirmată de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei.Moldova: noul guvern trebuie să aibă rezultateDeputații salută noul guvern al Moldovei care preia mandatul după mai mult de un an de blocaj în „instabilitate politică sistemică”. Ei deplâng furtul a un miliard de euro din sistemul bancar moldovean și cer ca vinovații să fie aduși în justiție.Ucraina: umbra Rusiei, corupție, referendumul olandezDeputații condamnă suspendarea acordului de liber schimb al Rusiei cu Ucraina chiar în momentul în care acordul de liber schimb între UE și Ucraina intrase în vigoare. Ei deplâng „restricțiile comerciale severe” privind exporturile Ucrainei către Rusia și exprimă îngrijorare privind blocajul economic și financiar al Ucrainei, reiterând nevoia unei asistențe financiare suplimentare din partea UE. Deputații cer statelor membre să evite construirea unor noi conducte de gaz din Rusia, care să ocolească Ucraina , cum ar fi Nord Stream II.Deputații așteaptă ca liderii Ucrainei să își respecte angajamentele de a lupta împotriva corupției „endemice”, ceea ce, spun deputații, rămâne cea mai mare provocare la adresa eforturilor de reformă.Deputații „iau act" de referendumul din Olanda privind acordul dintre UE și Ucraina și „au încredere că decizia poporului olandez va fi luată pe baza meritelor acordului, recunoscând efectele concrete asupra UE și Olandei în special”, se arată în comunicatul de presă dat publicității.