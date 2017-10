Parcelele nelucrate, monitorizate prin satelit

Ştire online publicată Luni, 21 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de stat în Mi-nisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Rădulescu, a precizat că, din acest an, va fi introdus un sistem de monitorizare prin satelit care va arăta fiecare parcelă nelucrată. „Sunt circa 1,3 - 1,4 milioane de hectare de teren nelucrat, iar din acest an, vom avea un sistem de monitorizare prin satelit și vom ști în fiecare lună fiecare parcelă nelucrată și fiecare palmă de pământ. Vom introduce acea sancțiune de 400 lei pe hectar pentru terenurile nelucrate“, a menționat Adrian Rădulescu. Secretarul de stat a mai adăugat că va fi făcută o analiză concretă în ceea ce privește oamenii în vârstă, care nu mai au posibilitatea să-și lucreze pământul, dar nici să-l dea în arendă. „După ce am studiat toate aceste probleme, încercăm să găsim și soluția: fie va fi cumpărat de Agenția Domeniilor Statului, fie vom încerca să adunăm acest teren pe suprafețe mai mari și să atragem investitori și tineri care nu au posibilități financiare pentru a începe o afacere“, a precizat Rădulescu. (A.C.)