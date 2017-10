Parada modei la Târgul Naţional de Îmbrăcăminte - Încălţăminte TINIMTEX

Parada modei la Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX

În perioada 14 - 18 septembrie 2016, la Pavilionul Expozițional și Centrul de Afaceri Eurolitoral, din Mamaia, se desfășoară cea de a 68-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX, cel mai mare eveniment expozițional al industriei ușoare, cu tradiție pentru zona Dobrogei. În cadrul evenimentului vor fi prezentate noile colecții pentru toamna - iarna 2016 - 2017.TINIMTEX este organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța.„Vor fi prezenți peste 220 de expozanți, producători și distribuitori de încălțăminte și îmbrăcăminte din întreaga țară. 29% din firme sunt din București, 12% din Constanța, iar câte 7% din Iași și Brașov. Mai sunt prezente firme din: Neamț, Arad, Suceava, Satu Mare, Argeș, Bacău, Timișoara, Cluj, Prahova, Sibiu, Botoșani, Brăila, Maramureș, Dolj și Olt”, a declarat, la conferința de presă dedicată evenimentului, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și al CCINA.Actualul Pavilion Expozițional nu mai face față pretențiilor expozanților, a spus Daraban. „Constanța are nevoie de un pavilion cu o suprafață de până la 10.000 de metri pătrați, pentru expozanți.”Pe de altă parte, a amintit el, se manifestă o tendință de reducere a fenomenului expozițional din cauza concurenței Internetului, „cea mai mare amenințare mentru târguri și expoziții”.Miercuri, 14 septembrie, începând cu ora 17, are loc o paradă a modei, în cadrul căreia spectatorii vor putea afla care sunt tendințele modei din această toamnă. Evenimentul are loc în Pavilionul Expozițional, la etajul 1, în sala de ceremonii. Intrarea este gratuită.