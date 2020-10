Panourile fotovoltaice, o alegere pentru independenţa energetică

Alegerea unui sistem fotovoltaic presupune multe necunoscute, de aceea, înainte de a-l achiziţiona e bine să vă documentaţi. Am făcut şi noi o prospecţie de piaţă şi am aflat câteva noţiuni de care trebuie să ţinem cont când alegem panourile fotovoltaice. În primul rând, trebuie să facem distincţia între panouri solare şi panouri fotovoltaice. Cele solare transformă energia solară în energie termică, adică, îţi furnizează apă caldă la robinet, pe când panourile fotovoltaice, transformă energia solară în energie electrică. O poţi utiliza şi dacă îţi mai rămâne, o poţi vinde în reţea, devenind prosumator de energie, adică un mic producător. Pe lângă panourile propriu-zise, cu minimum de putere instalată de 3 kW mai ai nevoie şi de un kit de instalare care să-ţi transforme energia, astfel încât să o poţi folosi. Ceea ce presupune un cost suplimentar şi mai trebuie să iei în calcul şi manopera. Dar la final, vei respira uşurat pentru că, din acel moment ești independent energetic. Un alt aspect pozitiv ar fi că nu contribui la creşterea poluării şi că pot fi montate în zone unde nu există reţele de curent electric sau de gaz, oferind chiar şi în cel mai izolat loc, confortul mult dorit.Am vorbit şi noi cu un specialist în panouri fotovoltaice şi am aflat care sunt costurile, ce avize sunt necesare şi cât se economiseşte cu un astfel de sistem. „Un sistem de calitate poate ajunge la 1.100 de euro/kWp fără tva. Pentru un sistem de 3 kWp preţul ar fi 16.076 de lei. Costul montajului este şi el în funcţie de firmă şi de complexitatea lucrării şi poate ajunge undeva la 4.000 de lei. Avizele şi proiectarea mai costă şi ele, astfel că se ajunge undeva la peste 20.000 de lei”, ne-a declarat Ion Ardelean, inginer. Consumul pentru o casă obişnuită de 150 mp, cu patru membrii de familie, echipată cu electrocasnice uzuale, fără încălzire electrică, se ridică undeva la 250-300 kWh/lună. Energia neconsumată poate fi vândută reţelei de distribuţie, iar pentru fiecare MWh produs şi livrat în reţea poţi primi în jur de 250 de lei. „Pentru o mai bună eficientizare a întregului sistem poţi opta pentru folosirea unui smart controller care poate porni automat diverşi consumatori atunci când soarele încălzeşte cu putere. Astfel, procentul de energie consumată se ridică până la 50% iar economiile cresc şi investiţia se recuperează mai repede. Cu cât consumul de energie este mai mare cu atât economiseşti mai mult pe durata de exploatare a panourilor fotovoltaice”, ne-a mai spus specialistul. Durata de viaţă a sistemului fotovoltaic este estimată la 20 de ani şi ţinând cont că până în 2030 se preconizează ca preţul energiei electrice să ajungă în cel mai fericit caz la 145 euro/MWh, cu un astfel de sistem se poate economisi în jur de 22.800 lei pe toată perioada de exploatare. Cheltuielile cu mentenanţa pe toată perioada de viaţă a instalaţiei se ridică la aproximativ 15% din valoarea investiţiei iniţiale. Aşadar, este greu de estimat la cât va ajunge costul energiei în 20 de ani. Dar, ţinând cont de tendinţa alinierii preţurilor la media europeană, de liberalizarea pieţei energiei electrice şi de rata inflaţiei, cel mai probabil preţul energiei electrice va continua să crească.