Panică printre părinți! Plata bonelor la negru, interzisă prin lege!

Până acum părinţii care aveau nevoie de serviciile unei bone nu o puteau plăti decât la negru, fără a exista un contract de muncă între cele două părţi, decât cel de prestări servicii şi asta dacă bona era angajată printr-o firmă. Altfel, nu exista nicio obligaţie scrisă, nicio taxă plătită la stat. Mariana Velicu, o cititoare a cotidianului „Cuget Liber” ne-a spus prin ce a trecut în încercarea de a găsi un job ca bonă. „Am rămas fără loc de muncă şi mi-am căutat un job de bonă. Am sunat la toate anunţurile pe care le-am găsit şi în ziar şi pe online şi abia am reuşit să mă întâlnesc cu un tătic singur, care avea nevoie pentru cei doi copii de o bonă. Eu cred că de fapt avea nevoie de altceva, pentru că din start mi-a spus că nu are nevoie de mine decât de cinci ore pe zi, că ar vrea să fac şi menaj pentru doi copii şi să-i iau şi de la şcoală. Când am întrebat de bani mi-a spus că mai mult de 1.000 de lei nu poate să-mi dea şi atunci am renunţat, mai ales că trebuia să-mi fac şi abonament, pentru că persoana stătea la celălalt capăt al oraşului. Într-un fel e foarte bună noua lege pentru că aşa vom avea şi noi asigurare medicală şi vechime la pensie”, a mai spus Mariana Velicu.







Cine nu va respecta noua legislaţie va fi pasibil de amenzi



Ministerul Muncii a lansat pe 8 noiembrie în dezbatere publică un proiect de OUG pentru modificarea Legii 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. În Clasificarea Ocupaţiilor în România (COR) la codul 531103 „baby sitter” există nivelul 2 de studii medii, prin care bona poate fi angajată a unei firme sau PFA. În proiectul de OUG modificarea se referă la nivelul 3 de calificare şi anume, „furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană fizică, părinte sau, după caz, reprezentantul legal al copilului”. Dacă va fi aprobat, părinţii vor putea încheia contracte de muncă cu bonele, practic părinţii vor deveni angajatori. Potrivit noii legi, părinţii vor trebui să deţină acasă un dosar personal al bonei, iar dacă au avut mai multe, câte un dosar pentru fiecare bonă în parte. Cine nu va avea acest dosar, pentru a-l prezenta inspectorilor muncii, la nevoie, va risca amenzi între 2.000 – 6.000 de lei. Mai mult decât atât, părinților le vor reveni și obligații privind Revisal, registrul de evidență a salariaților. Orice altă încadrare va fi nelegală. În august, ministrul Muncii anunţa că va modifica Legea bonelor, pentru că la nivelul întregii ţări existau active doar 37 de contracte de muncă ale bonelor.





Să găseşti în ziua de azi o bonă calificată şi de încredere este un lucru aproape imposibil. Pentru că nu prea ai variante, ofertele de pe site-urile de angajare nu sunt de încredere, iar firmele specializate care oferă bone în Constanţa sunt foarte puţine şi percep un comision destul de mare la început. Aşa că, nu rămâne decât să apelezi la o cunoştinţă, care are o cunoştinţă, care ştie pe cineva. „Am fost pusă în situaţia că nu aveam cu cine să-l las pe cel mic. Dacă la primul copil părinţii mei erau mai în putere şi m-au ajutat mult, pe cel mic care a venit după zece ani, nu am avut cu cine să-l las, deoarece a trebuit să mă întorc la muncă. Am căutat pe cineva foarte multă vreme până când mi-a fost recomandată o doamnă mai în etate care a fost ca o a doua mamă pentru mine. O plăteam la două săptămâni, îi mai făceam piaţa, o mai ajutam cu unele facturi, ne înţelegeam cumva să fie toată lumea mulţumită”, a povestit Andreea Manole, o mămică ce a avut nevoie de ajutor pentru a-şi creşte cei doi copii.