„Pandemia și viitorul nostru”, raport de sustenabilitate al Rompetrol pentru 2020

„2020 a fost o provocare pentru noi toți, pandemia având un impact profund asupra oamenilor și companiilor din întreaga lume, industria petrolului și gazului confruntându-se cu o scădere a cererii de produse petroliere, prețuri extrem de volatile pentru materiile prime, marje de rafinare negative. Cu toate acestea, mai important decât businessul a fost siguranța angajaților și a clienților noștri și, în acest sens, am adoptat un set amplu de măsuri pentru a asigura protecția acestora. Suntem mândri că în anul precedent am efectuat cu succes revizia generală programată a rafinăriei Petromidia, fără incidente de siguranță sau de mediu, cu o durată de 45 de zile. Pandemia ne-a provocat să inovăm, astfel divizia noastră petrochimică a dezvoltat un sort de polimeri necesari în producția echipamentelor de protecție medicală. Toate evenimentele din 2020 ne-au adus mai aproape de oameni și de comunitățile noastre și am reușit să oferim sprijinul nostru pentru ca lupta autorităților și a întregului personal medical împotriva virusului să se încheie cât mai rapid și cât mai sigur posibil”, a declarat Beimbet Shayakhmetov, CEO al Grupului.Raportul de sustenabilitate arată rolul și impactul companiei în economia românească, cu accent pe Rompetrol Rafinare și companiile sale afiliate, precum și evoluția operațiunilor în alte țări în care sunt activități de retail semnificative (Bulgaria, Georgia și Republica Moldova). Rezultatele consolidate în domenii precum guvernanță corporativă, resurse umane (educație și dezvoltare, siguranță, diversitate, drepturile omului), managementul mediului (reducerea emisiilor, consumului de apă și deșeurilor), relațiile și investițiile în comunități locale, performanța pieței sunt prezentate în contextul complicat al anului pandemic 2020. În ciuda situației extrem de dificile atât din punct de vedere epidemiologic, cât și economic, evoluția structurii forței de muncă a Grupului a continuat să urmeze o tendință stabilă, cu un număr total de 5.557 de angajați la sfârșitul anului, cu 18 naționalități diferite, 66% dintre care desfășurându-și activitatea în România, țara în care sunt desfășurate cea mai mare parte din operațiuni. Categoria de vârstă cu cea mai mare reprezentare este cea de 30-50 de ani (43%), urmată de angajații peste 50 de ani (37%), iar cei sub 30 reprezentând 20%. Sectorul de rafinare și petrochimie are un rol vital în susținerea economiei naționale și regionale, atât prin asigurarea combustibililor, cât și prin produsele speciale precum bitum, polimeri, hexan, iar cu mari eforturi în 2020, cele două rafinării au fost menținute operaționale. Au fost realizate investiții semnificative care vizează optimizarea performanței și eficienței energetice. Printre acestea - proiectul de modernizare a instalației de cocsare întârziată cu o valoare de 1,4 milioane dolari, cu impact direct asupra îmbunătățirii indicelui de eficiență energetică care a atins 99,2 (comparativ cu 115 în 2012) și proiectul privind instalația de recuperare gaz petrolier lichefiat (GPL) cu o investiție de 4,6 milioane de dolari– un sistem care asigură o reducere substanțială a emisiilor de dioxid de sulf (semnificativ sub limita impusă de reglementările UE).Consumul total de energie și consumul de apă al rafinăriilor Petromidia și Vega a scăzut comparativ cu anii precedenți. Ca urmare a implementării unor programe de siguranță la standarde ridicate, în 2020 nu a fost înregistrat niciun accident fatal; dintr-un total de 53 incidente HSE survenite la nivelul Grupului, doar 3 au fost clasificate ca incidente majore.În ceea ce privește angajamentul față de comunități, peste 1 milion dolari a fost alocat pentru a sprijini sistemul de sănătate și autoritățile în gestionarea crizei medicale, ajutor acordat fie în combustibil, fie în fonduri pentru achiziționarea de echipamente medicale, pentru spitalele din Constanța, Prahova și București. În ciuda anului dificil, compania a reușit să continue parteneriatele tradiționale, cum ar fi Concursul George Enescu, Gala Societății Civile, și să organizeze programe de internship, online, pentru liceeni și studenți cu profil tehnic, vizite la unitățile de producție, cu respectarea unor reguli speciale de siguranță, dar și să recruteze pe cei mai buni dintre ei. Pentru a citi raportul complet de sustenabilitate Rompetrol privind performanța sa nefinanciară pentru 2020, vizitați https://www.rompetrol.com/ro/mediaroom/rapoarte-de-grup.Grupul utilizează sistemul de raportare GRI (Global Reporting Initiative), o referință recunoscută la nivel global ca bună practică.