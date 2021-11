Pandemia a îmbunătăţit modul de negociere între clienţi şi bănci

Între 2020 şi 2021, activitatea de conciliere derulată de Centrul de Soluţionare a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a adus multe schimbări de abordare. În aceşti doi ani, consumatorii au trimis peste 4.750 de solicitări către bănci şi IFN-uri. Aproximativ o treime dintre ele au avut ca obiect radierea înregistrărilor din Biroul de Credit, situație în care rolul CSALB este minim (doar aproximativ 10% dintre acestea fiind soluționate direct de către băncile și IFN-urile care au și făcut respectivele înregistrări). Reprezentanții Centrului și ai instituțiilor financiar-bancare și nebancare au avut mai multe întâlniri în toamna anului 2021. Conciliatorii Centrului au făcut băncilor mai multe recomandări pentru creșterea numărului de negocieri încheiate cu împăcarea părților. „Acești aproape doi ani ne-au învățat în primul rând cum să negociem online sau prin telefon, din pricina restricțiilor. Băncile s-au confruntat și ele cu schimbări: au fost nevoite să se adapteze rapid la dificultățile financiare prin care mai trec încă mulți dintre clienții lor persoane fizice din cauza pandemiei și să suplimenteze măsurile de sprijin acolo unde acestea nu au fost suficiente. Consumatorii trebuie să se adapteze și ei cât mai rapid la mecanismul negocierii și interacțiunii directe cu banca”, a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare al CSALB. Pentru că activitatea CSALB a dat roade, în primele nouă luni ale anului 2021, ponderea cererilor clasate nejustificat de către bănci a scăzut la 17% din totalul cererilor trimise, iar recomandarea CSALB către bănci și IFN-uri este ca acesta să se mențină sub 20% până la finele anului. Este un obiectiv realizabil, cu atât mai mult cu cât sunt deja bănci mari în cazul cărora rata de respingere a cererilor, fără un motiv întemeiat, este de sub 10% ori chiar sub 5%, au mai spus reprezentanţii CSALB.