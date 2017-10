Până la centrala termică, te „arde“ racordarea

V-ați săturat de caloriferul vechi de-acasă? An de an, ba nu se dă căldură, ba se dă când nu trebuie. Nu mai vreți să plătiți facturi astronomice? Soluția este simplă - investiți într-o centrală termică și aveți grijă cum o folosiți. Cum alegi? Putere, preț, consum. Puterea unei centrale depinde și de suprafața locuinței. Spre exemplu, pentru spații mai mici de 160 metri pătrați este suficientă o centrală de 25 kW. Spre exemplu, o centrală Ariston de 25kW costă în jur de 2.000 lei. Are un randament de aproape 94,5% și o eficiență de trei stele, conform standardelor Comisiei Europene. Debitul de apă caldă este de 9,7 litri/min (35 grade Celsius), 11,3 litri/min (30 grade Celsius) și 13,6 litri/min (25 grade Celsius). Consumul este de 106 W. Ca și în cazul celorlalte categorii de produse, diferențele de preț sunt făcute de „micile” detalii. Astfel, o centrală realizată de același producător, Ariston, cu o putere chiar mai mică, de 24 kW, poate costa 3.000 lei, cu 1.000 lei mai mult decât modelul prezentat anterior. De ce? În primul rând, are un randament de 95,4%, cu 0,9 puncte procentuale în plus. Deși diferența nu pare mare, este suficient cât să „promoveze” centrala la standardul de eficiență energetică de patru stele, un motiv destul de bun pentru a adăuga încă 1.000 lei la preț. Ce-i drept, debitul de apă caldă este puțin mai mare, respectiv 14,5 litri/min (25 grade Celsisus) și 10,4 litri/min (35 grade Celsius). Totuși, consumul este mai mare, de 126 W. Atenție însă! Consumul în Watti se referă doar la instalația electrică a centralei. Veți plăti și pentru combustibilul folosit - gaze, lemne, motorină sau curent electric. „Cea mai folosită este centrala pe gaze. O instalație de 24 kW, pe gaze, consumă în jur de 2,8 - 3 metri cubi/oră. Cele mai sigure sunt centralele cu tiraj forțat, care evacuează gazul direct afară, fără coș de fum. Modele mai scumpe sunt cele cu condensare, în care gazele arse sunt folosite pentru a încălzi suplimentar și sunt puțin mai reci la evacuare”, spune Ion Lungu, administratorul ConEst Constanța, reprezentant Romstal. Alte variante ar fi centrala cu lemne, ideală pentru locuințele din zonele izolate, în care nu există rețea de gaze, centrala pe motorină și cea electrică, recomandate doar pentru locuințele de vacanță, folosite rar. În ultimul caz, factura lunară la electricitate poate depăși 600 - 700 lei, pe timp de iarnă. Doar achiziția unei centrale nu este însă suficientă. Dacă ați optat pentru modelul pe gaze, atunci fiți pregătiți să mai cheltuiți încă 2.000 lei, pentru a intra în rețeaua de gaze. „Branșarea costă în jur de 1.500 – 1.600 lei. Apoi, rețeaua de conducte din casă este realizată de o firmă autorizată de Congaz. Proiectul costă în jur de 250 - 300 lei. Fiecare metru liniar de conducte costă 40 - 50 lei”, explică Ion Lungu. Astfel, pentru o centrală de 2.000 lei, investiția totală se dublează, la circa 4.000 lei. În această perioadă, comercianții au mai multe oferte, una dintre ele fiind chiar centrala de 2.000 lei, un preț destul de mic, redus cu circa 20%. „Ofertele sunt valabile încă din vară. Le vom menține până după sezonul rece. Oricum, vânzările au mers destul de slab. S-a construit mai puțin, s-au realizat mai puține rețele noi de gaze pe străzi”, spune Ion Lungu. O altă opțiune ar fi centrala comună, însă aveți nevoie de acordul tuturor vecinilor. Pentru o scară de bloc cu patru etaje, cu 20 de apartamente, prețul mediu al unei centrale ar fi de 30.000, în timp ce rețeaua de conducte ar costa cam 1.500 - 2.000 lei/apartament.