Până când îşi mai pot lua constănţenii locuinţe prin "Prima Casă"

Până când își mai pot lua constănțenii locuințe prin "Prima Casă"

Constănțenii au posibilitatea să-și mai ia locuințe prin pro-gramul „Prima Casă“ până cel mult la sfârșitul lui 2013, cel puțin așa arată calculele la această oră.Reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) au precizat că pentru acest an mai sunt disponibile fonduri în valoare de 572 milioane de euro.La nivel național, în 2013 au fost depuse 6.000 de cereri, valoarea finanțării fiind de 210 milioane de euro. În 2012 cererile depuse au totalizat 1,01 miliarde de euro, pentru 27.000 de dosare, potrivit datelor prezentate ieri de directorul coordonator al FNGCIMM, Irina Constantinescu.„La ritmul în care se acordă garanțiile suma ar ajunge pentru tot acest an. Toate băncile care solicită suplimentarea banilor primesc bani în funcție de ritmul creditării. Dacă se vor menține aceleași condiții, banii vor ajunge pentru tot anul. Suma de 572 milioane de euro reprezintă fonduri alocate deja băncilor“, a declarat Irina Constantinescu, în cadrul unei conferințe pe teme imobiliare.Totuși, până la această oră nimeni nu poate spune dacă se va merge cu „Prima Casă” până la epuizarea fondurilor, ori strict până la sfârșitul acestui an. Referitor la posibilitatea modifi-cării programului „Prima Casă” în „Noua Casă”, reprezentanta FNGCIMM a explicat că Fondul a recomandat în cadrul consul-tărilor care vizează acest program să se aibă în vedere încurajarea achizițiilor de construcții noi: „Acest program a fost unul de sprijin, dar nu poate continua în aceste condiții. Trebuie să vedem ce se poate face cu banii respectivi pentru a se încuraja anumite sectoare. Nu trebuie să susținem la nesfârșit doar piața veche”.