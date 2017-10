Păgubuţii „Dacia” vor primi titluri de stat

Păgubuții „Dacia” vor primi titluri de stat

Ministerul Economiei și Finanțelor a fost mandatat să promoveze o ordonanță de urgență prin care va fi prevăzută modalitatea de despăgubire a celor care au depus, înainte de 1989, bani la CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia. Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că: „Vor fi lansate emisiuni de titluri de stat care vor constitui modalitatea de despăgubire a celor care au avut carnete de depuneri la CEC pentru achiziționarea de autoturisme." Emisiunea de titluri de stat va fi făcută pe numele CEC, cu detalierea tehnicilor concrete de realizare a acesteia. CEC va opera cu aceste titluri în contul și numele deponenților pe care îi are în evidență. Data scadenței va fi de un an de la data emisiunii, a precizat premierul Tăriceanu.