PagiTur 2012 - 2013, ghidul de călătorii, a fost lansat astăzi, la Constanţa

PagiTur 2012 - 2013, ghidul de călătorii, a fost lansat astăzi, la Constanța

În urmă cu puțin timp a fost lansată, la Constanța, cea de-a 11-a ediție a PagiTur, un ghid de informații și servicii turistice. Acesta conține anunțuri și informații ale companiilor listate în domenii ca hoteluri, restaurante, pensiuni, închirieri auto, vulcanizare, dar și saloane de înfrumusețare, policlinici etc. În plus, conține și hărți detaliate ale tuturor județelor, însoțite de repere turistice."Când am început să lucrez în România am fost plăcut surprins de multe lucruri. Unul dintre primele gânduri pe care le-am avut la venirea aici a fost că este una dintre cele mai frumoase țări pe care am avut privilegiul să le vizitez", a precizat Jesper Simonsen, general Manager Pagini Aurii.Ghidul se va distribui gratuit prin filialele Pagini Aurii din toată țara, prin acțiuni de sampling, la evenimente turistice și acțiuni speciale, prin Camera de Comerț etc.