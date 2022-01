Ovidiu Sorin Cupșa: „Nu vom renunța niciodată la ideea reînființării flotei maritime comerciale sub pavilion românesc!”

Stimați cititori, România este unica țară din lume care și-a distrus cu mâna ei, pe timp de pace, flota maritimă comercială și cea de pescuit oceanic. Dar în ciuda faptului că de peste un deceniu și jumătate, pe mările și oceanele lumii, nicio navă comercială nu mai arborează pavilionul românesc, țara noastră continuă să joace un rol deosebit de important pe harta transporturilor navale internaționale.





Începând din anul 2000, România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de forță de muncă de înaltă calitate, pentru flota mondială. Iată, la data de 22 noiembrie 2021, în evidențele Autorității Navale Române erau înregistrați 54.319 de navigatori cu documente valabile, din care 39.536 de navigatori sunt atestați pentru sectorul maritim.











Țara noastră deține instituții marinărești de elită, recunoscute pe plan internațional pentru profesionalismul lor, dar care lucrează în slujba exportului de echipaje: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă Constanța, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, precum și o rețea puternică de companii de crewing.









Tabloul României maritime este completat de portul Constanța – cel mai mare port de la Marea Neagră – și puternica industrie portuară.



De asemenea, România are o industrie navală puternică, care arde de nerăbdare să construiască nave pentru viitoarea flotă națională. Ea ocupă o poziție importantă în industria de profil comunitară, asigurând aproximativ 5% din producția europeană de nave noi. Cifra de afaceri realizată de șantierele navale românești este de circa 650 milioane euro anual. În șantierele navale muncesc aproximativ 10.000 de lucrători proprii, la care se adaugă aproximativ 8.000 de lucrători ai subcontractorilor.







Susținătorii proiectului național





De-a lungul anilor, în calitate de redactor al ziarului „Cuget Liber”, am fost un susținător înfocat al proiectului de reînființare a unei flote comerciale sub pavilion românesc. Prin numeroase articole, am încercat să mențin viu interesul comunității maritime și al opiniei publice pentru acest demers de interes național, să determin autoritățile statului să acționeze.





N-am fost singur. Printre cei ce susțin ideea reînființării flotei maritime comerciale sub pavilion românesc se numără dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa - directorul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV și ambasador al Organizației Maritime Internaționale, clc. Laurențiu Mironescu și întreaga Ligă Navală Română, clc. Adrian Mihălcioiu - președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România, precum și mulți alți reprezentanți ai comunității maritime românești.











În septembrie 2019, trei organizații reprezentative ale transporturilor maritime - Liga Navală Română, Organizația Patronală „Constanța Port Business Association” și Sindicatul Liber al Navigatorilor - au adresat președintelui Klaus Iohannis, premierului Viorica Dăncilă și ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, o scrisoare prin care le solicitau să salveze sectorul naval. Printre altele, semnatarii propuneau „înființarea unei companii naționale de transport maritim de importanță strategică”.





Pe 23 septembrie 2019, de la tribuna Parlamentului României, senatorul constănțean Ștefan Mihu a adresat o interpelare miniștrilor transporturilor și finanțelor publice, solicitând reînființarea flotei maritime comerciale a României. Apoi, în ședința de audiere a ministrului transporturilor, Lucian Bode, care a avut loc pe 1 noiembrie 2019, deputatul Mircea Banias a cerut reînființarea Serviciului Maritim.











Demersurile concertate ale reprezentanților comunității navale și ale politicienilor constănțeni începuseră să dea roade. În ultimele luni ale anului 2019, sub coordonarea secretarului de stat Marius Humelnicu, a fost constituit un grup de lucru format din specialiști ai Ministerului Transporturilor, Autorității Navale Române și CERONAV, la care au fost cooptați și alți specialiști din sectorul naval, în vederea elaborării și inițierii legislației pentru crearea unei flote comerciale sub pavilion românesc. Efortul lor s-a concretizat într-un proiect de lege, care urma să obțină acordul Consiliului Concurenței și al Ministerului de Finanțe, pentru a-și urma drumul spre Parlamentul României.





Proiectul de act normativ propunea, printre altele: introducerea impozitului pe tonajul navelor ce vor fi atrase sub pavilionul României; angajarea în procent de 50% de personal navigant românesc sau din state membre UE; preluarea de cadeți români la bordul navelor.









Dar pentru că între timp guvernele s-au schimbat de câteva ori, proiectul reînființării flotei maritime comerciale românești a rămas în așteptare.







În atenția grupurilor parlamentare









„Susținătorii inițiativei nu s-au lăsat și, la fiecare schimbare de guvern, au reluat demersurile pentru susținerea proiectului – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ovidiu Sorin Cupșa. În prezent, propunerea legislativă a ajuns în atenția tuturor grupurilor parlamentare, fiind susținută în continuare de către specialiștii din Ministerul Transporturilor. Pe data de 18 ianuarie 2022, am reluat discuțiile pentru identificarea pașilor necesari pentru promovarea unei inițiative legislative pe această temă. Crearea unei flote maritime comerciale sub pavilion românesc poate readuce România în rândul țărilor cu importanță maritimă mondială, poate aduce venituri la bugetul de stat, poate crea locuri de muncă pe mare și la uscat, pensii pentru marinari, posibilitatea de instruire a cadeților și alte avantaje economice. Vom face demersurile necesare pentru adoptarea acestei legi de importanță majoră pentru sectorul maritim românesc! Nu vom renunța niciodată la ideea reînființării flotei maritime comerciale sub pavilion românesc!”







x x x





Dragi români, dacă vreți cu adevărat ca transportul naval să renască, porturile să devină mai atractive pentru fluxurile de mărfuri, iar România să aibă din nou o flotă maritimă comercială, vă îndemn să folosiți toate mijlocele legale de influență și presiune asupra Președinției, Guvernului, Ministerului Transporturilor, Parlamentului și partidelor politice! Bombardați-le cu luări de poziție în presă, pe rețelele de socializare, cu petiții și scrisori! Amintiți-le faptul că problema navală este o chestiune de importanță capitală pentru România, o problemă de securitate economică și socială, de securitate națională!