Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara 10 Prăjini, la Hotel Palm Beach din Mamaia

Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini, la Hotel Palm Beach din Mamaia

Suntem în plin sezon estival așadar, ca în fiecare an, ce-i mai apreciați muzicieni ai României sunt pe litoral! Vineri seară, Ovidiu Lipan Țăndărică, alături de Fanfara 10 Prăjini au fost oaspeții de onoare ai Hotelului Palm Beach din Mamaia, acolo unde preț de câteva zeci de minute au susținut un recital special pentru turiștii cazați în hotel, dar și pentru cei aflați pe plaja din apropiere sau pur și simplu în trecere pe acolo.Munca nu se oprește însă odată cu trecerea verii. Ovidiu Lipan Țăndărică a precizat că pentru toamna aceasta pregătește un eveniment mare, la Sala Palatului din Capitală: „Plec în Germania pentru două - trei săptămâni, după care revin și pregătim un turneu și un concert la Sala Palatului, cum am obișnuit eu publicul în fiecare an, un spectacol grandios, care să nu se mai repete. Acest eveniment va fi cu o orchestră mare, va fi cu cor mare. O să fac un eveniment special care să rămână în patrimoniul muzicii românești”.Întrebat care ar fi explicația pentru faptul că acest gen de muzică abordat împreună cu Fanfara 10 Prăjini este în continuare foarte apreciat, în ciuda schimbărilor radicale din industria muzicală românească, Ovidiu Lipan Țăndărică a precizat că pur și simplu este loc pentru fiecare: „Trăim un moment, o perioadă în care orice gen de muzică este agreat și nu avem neapărat o anumită stare pentru un public aparte. Muzica aceasta este agreată de la 18 la 60 de ani, există o plajă foarte mare de ascultători și fani, oameni care îndrăgesc stilul acesta de muzică”.În ciuda unei cariere destul de lungi, artistul spune că încă mai face cu plăcere această muzică ce creează o stare de bine: „De fiecare dată când ne întâlnim și avem câte un eveniment dăm cu basca de pământ. Este o muzică ce ajunge la suflet, este o muzică care transmite și creează o stare de bine și cred că asta dorim noi să facem. De fapt, piesele astea au fost compuse pentru că mie mi-au plăcut foarte mult și le-am compus din suflet și atunci le și ascult, le și cânt de fiecare dată cu plăcere și văd că și lumea se bucură în jurul meu când le ascultă”.