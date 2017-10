Otilia Leu a câştigat "aurul" în concursul de sănătate şi securitate în muncă, din SNC

Otilia Leu a câștigat "aurul" în concursul de sănătate și securitate în muncă, din SNC

Concursul de sănătate și securitate în muncă organizat de conducerea Șantierului Naval Constanța și Sindicatul Liber al Navaliștilor s-a încheiat. Întrecerea a început la data de 1 august 2011, cu 1.010 concurenți aliniați la start.Chiar dacă la finalul acestei „olimpiade”, doar trei dintre participanți au urcat pe podium, este corect să afirmăm că toți cei 1.010 navaliști sunt câștigători și merită aplaudați. Au demonstrat că le pasă de viața lor și a celor din jur, că sunt interesați să se instruiască, să-și modifice în mai bine atitudinile și comportamentul în muncă.Ieri, în fața sediului administrativ al companiei, s-a desfășurat fes-tivitatea de premiere a concurenților clasați pe primele patru locuri.„Medalia de aur” i-a revenit ingi-nerului Otilia Leu (28 ani, 4 ani vechime în SNC), din cadrul departamentului aprovizionare. „Argintul” a fost câștigat de electricianul Dragoș Liviu Neacșu (29 ani, 11,5 ani vechime în unitate), din cadrul aceluiași departament. Trebuie spus că Neacșu este un veteran al podiu-mului, având, se pare, abonament pe viață la locul doi. L-a mai câștigat în 2008 și 2010. Mai mult, a făcut parte și din echipa SNC care, în 2008, la Sinaia, a cucerit „argintul” în faza națională a competiției.„Bronzul” a fost cucerit de electricianul Geta Poroșnicu (42 ani, 23 ani vechime în SNC), din secția mecanică construcții. Mențiunea pentru locul IV i-a revenit maistrului Nicușor Oprean (42 ani, 11 ani vechime în SNC), din cadrul sectorului macarale.Conducerea companiei și a sindicatului le-a înmânat celor patru câștigători diplome și premii în obiecte, în valoare de 40 de milioane de lei vechi.Cu gândul la faza naționalăLa finalul ceremoniei, Dede Perodin, președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Am lansat această inițiativă în urmă cu opt ani, odată cu privatizarea societății. Este o competiție care pornește de la nivel de formație, iar în 2011 a fost cuprins și personalul tehnic și administrativ. Interesul nostru, al sindicatului, este ca toți lucrătorii să fie implicați în acțiunile de creștere a securității și sănătății în muncă. Inițiativa se bucură de sprijinul și aprecierea membrilor de sindicat, care în repetate rânduri au avut cuvinte de laudă la adresa ei. Faza pe întreprindere va fi urmată de cea națională, care va fi organizată de Federația Sindicatelor Libere Independente Metal. Vor participa 20 - 25 de sindicate, grupate în patru departamente: naval, aero, auto și oțel. Competiția va avea loc până la finele acestui an și va fi găzduită de o stațiune de pe Valea Prahovei. Detaliile acestei etape a competiției vor fi definitivate la următoarea reuniune a biroului executiv al federației, care va avea loc pe 27 octombrie 2011, la Cugir.”Sindicatul Liber al Navaliștilor se implică în toate aspectele activității și vieții lucrătorilor din SNC, în problemele de producție, sănătate și securitate în muncă, de mediu, în organizarea acțiunilor culturale și sportive.„Nu doar membrii de sindicat, ci și ceilalți lucrători iau parte la acțiunile noastre - spune Dede Perodin. Iată, la campionatul intern de fotbal au participat echipe ale celor patru divizii ale companiei, plus un subcontractor. Pe primul loc, anul acesta, s-a plasat echipa diviziei modulizări (fostele ateliere de tubulatură și lăcătușărie). Toate aceste inițiative, acțiuni de masă, competiții le-am realizat cu sprijinul patronatului și conducerii executive a companiei.”Accidente zero, productivitate mai mareLa rândul său, Radu Rusen, directorul general al companiei a declarat următoarele: „De-a lungul anilor am încurajat această competiție, care, iată, a devenit o tradiție. Este organizată împreună cu conducerea sindicatului. Concursul, așa cum s-a desfășurat în ultimii ani, a creat o emulație în rândul colegilor. Au fost foarte mulți participanți și sperăm că tot ceea ce au demonstrat că știu din punct de vedere teoretic vor aplica în practică, astfel încât să crească securitatea la locul de muncă și să scadă riscul de accidente. Sindicatul dorește ca șantierul naval să aibă zero accidente de muncă. Administrația și conducerea executivă au același obiectiv.”Nu doar cunoștințele și deprinderile privind securitatea și sănătatea în muncă sunt în atenția conducerii companiei. SNC are un program complex de pregătire profesională și testare a personalului. Sunt organizate cursuri pentru noii angajați, cursuri de adaptare la noile tehnologii, la noile sisteme informatice, se desfășoară programe de instruire la fiecare loc de muncă, sub îndrumarea șefului direct.Care sunt efectele economice și sociale ale acestui program complex de pregătire a lucră-torilor? „Dacă ne referim la securitatea în muncă, trebuie să precizăm că anul acesta nu am avut niciun accident grav. Au fost doar accidente ușoare, cauzate de neatenția lucrătorilor. În această direcție mai trebuie lucrat cu oamenii - a afirmat directorul general. Creșterea pregătirii profesionale are un impact vizibil asupra productivității muncii. Se înregistrează o reducere semnificativă a bugetelor de ore consumate la proiectele noi, comparativ cu proiectele anterioare, similare. Altfel spus, aceeași lucrare se face într-un timp mai scurt.”