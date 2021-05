Organizatorii de evenimente culturale, supăraţi că nu au fost incluşi în schema de ajutor HoReCa

„Cerem, pe această cale, din nou, Guvernului României să vină în sprijinul sectorului cultural prin definitivarea unei scheme de ajutor dedicate acestui sector. Fiecare zi care trece fără ca autoritățile să intervină în sprijinul sectorului șterge cu buretele efortul a mii și mii de oameni care au realizat performanțe importante în domeniu”, menţionează reprezentanţii AROC. Din Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale fac parte: ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive, 3 Smoked Olives Festival, BestMusic Live/METALHEAD, Cyclic, Comparty Events - diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle, Emagic Live - Awake Festival, Expirat, Fapte - Jazz in the Park, Flow Concept, Global Records, Le Bistrot Sociale, Le Petit Festival de Bucharest, Mozaic Jazz Festival, Movement Team - Sports Festival, NEVERSEA, Nuit Sociale, Centrul Cultural Plai - Plai Festival/JazzTM, Scala Events, Smida Jazz Festival, SNRS - Sunwaves Festival, Sprint Media, Summer Well, TIFF - Asociația Festivalul de Film Transilvania, The Institute, Showberry – Rocanotherworld/Classix Festival, The Mission/Fall in Love Festival, UNTOLD, VRTW, Wine and Street Food Festival, Why Not Us - Street Food Festival, Wise Factor - The Fresh.





Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) a dezminţit printr-un comunicat de presă remis joi, că sectorul organizatorilor de concerte și evenimente culturale ar fi primit ajutor din partea statului român. Organizatorii de concerte și evenimente culturale activează sub codurile CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 9321, 9329 și chiar 4791, coduri CAEN pentru care AROC, cât și întreg sectorul cultural, au cerut în repetate rânduri ajutor. Din păcate, în OUG 224 (schema de ajutor pentru sectorul HoReCa) nu a fost inclus decât codul CAEN 8230, adică organizatorii de expoziţii, târguri şi congrese, se precizează în comunicatul AROC.