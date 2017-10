Organele de control fiscal din Constanţa au atras venituri suplimentare de 281 milioane lei, la buget

În primele zece luni,

Organele de control fiscal din Constanța au atras venituri suplimentare de 281 milioane lei, la buget

În perioada 1 - 31 octombrie 2009, instituțiile de control fiscal județene au efectuat 310 verificări, valoarea veniturilor suplimentare atrase la bugetul de stat fiind de 14,5 milioane lei, potrivit datelor Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța. În total, în primele zece luni ale acestui an, Fiscul a atras venituri suplimentare de peste 281 milioane lei, la nivel local. Pe tot parcursul anului 2008, sumele atrase la bugetul de stat, din acțiunile de control, au fost de 246,2 milioane lei. La nivel național, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a raportat în luna octombrie, sume suplimentare la bugetul de stat de aproape 582,3 milioane lei, atrase în urma celor 6.588 de acțiuni de control. În plus, în Constanța, în a zecea lună a anului 2009, au fost stabilite diferențe de impozite și taxe în valoare de 10,4 milioane lei. Pentru nevirarea în termen a impozitelor și taxelor, s-au calculat majorări și penalități de întârziere aferente diferențelor de aproape 3,9 milioane lei. Pentru abaterile constatate, s-au aplicat amenzi contravenționale în sumă de 55.000 lei și s-au confiscat bunuri în valoare de 195.000 lei. Au fost înain-tate organelor de urmărire penală, șapte sesizări pentru un prejudiciu total de peste 9 milioane lei. La nivel național, Fiscul a înaintat organelor abilitate 160 sesizări penale, pentru un prejudiciu de peste 355 milioane lei. Principalele deficiențe constatate au fost sustragerea de la plata impozitelor și taxelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă și necorespunzătoare a actelor și documentelor contabile, nefuncționarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidența contabilă de facturi fiscale emise de societăți de tip „fantomă”, precum și efectuarea de tranzacții fictive. Datoriile agenților economici cu sediul social pe raza județului, descoperite pe parcursul lunii octombrie au fost 91,26 milioane lei. Pentru recuperarea sumelor datorate, au fost instituite 33 sechestre de bunuri mobile și 41 de bunuri imobile, în valoare de peste 12 milioane lei. De asemenea, au fost blocate 5.492 conturi bancare ale datornicilor. Până în prezent, DGFP Constanța a încasat de pe urma blocării conturilor, 6,72 milioane lei. Per total, în primele zece luni ale anului 2009, instituțiile fiscale locale au descoperit datorii la firmele locale, de 1,24 miliarde lei.