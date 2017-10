Ordonanță de urgență pentru ca SRTv să rămână membru EBU

Ministerul Finanțelor Publice a inițiat o Ordonanță de Urgență prin care se creează cadrul legal pentru finanțarea de la bugetul de stat a obligațiilor financiare pe care Societatea Română de Televiziune le are la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Acestea includ contribuții, taxe, cotizații, abonamente, licențe pentru drepturi de difuzare a programelor de televiziune culturale, sportive, de divertisment, de știri, transmisii și cheltuieli tehnice, precum și orice alte cheltuieli pe care le presupune calitatea de membru al acestui organism internațional.Decizia de creare a cadrului legal nu are impact asupra deficitului bugetar, sumele asigurându-se cu încadrare în bugetul aprobat.Modificarea legislativă vine în urma datoriei pe care SRTv a acumulat-o față de EBU din 2008 până în prezent, în valoare de 17 milioane de CHF. Vechimea și amploarea datoriei precum și faptul că planurile de eșalonare a achitării acesteia nu au fost respectate de SRTv din motive financiare, a dus la excluderea României de la ediția 2016 a Eurovision. Totodată, SRTv i-a fost comunicat faptul că a fost început procesul de excludere din EBU. Dacă nu sunt luate măsuri urgente pentru acoperirea datoriei, SRTv nu mai are acces la difuzarea unor evenimente culturale și sportive internaționale importante. Eliminarea din EBU ar fi determinat imposibilitatea transmiterii Jocurilor Olimpice de la Rio, Brazilia, din acest an.SRTv este membru activ în cadrul EBU din 1993. Între 2002- și 2006, a fost membru în Consiliul de Administrație EBU și a beneficiat permanent de rețeaua EUROVISION, care asigură schimbul de știri și programe sportive (Jocurile Olimpice, Campionate mondiale de fotbal, Campionate de patinaj artistic) între membrii EBU, precum și de baza de date a EBU, de consultanță gratuită, de cursuri de pregătire profesională și de expertiză tehnică.Pentru calitatea de membru al EBU, SRTv plătește obligații financiare, care constau în taxe, cotizații și contribuții.EBU este cea mai mare asociație a difuzorilor publici din lume. Are 73 de membri activi din 56 de țări și 21 de membri asociați din Asia, Africa și America. Înființată în 1950, cu scopul de a promova cooperarea între organizațiile de radio și de televiziune, EBU este o organizație non-profit, guvernată de legea elvețiană, cu sediul la Geneva, Elveția.