Ordin de la Palatul Victoria: „Începeţi investiţiile!“

Ordin de la Palatul Victoria: „Începeți investițiile!“

Sintagma „blocaj financiar” a intrat în limbajul cotidian pe vremea Cabinetului Văcăroiu, iar guvernele următoare au ajutat-o să nu mai iasă. Cabinetul Boc are propria contribuție la evoluția limbajului Puterii. El a lansat conceptul „blocaj investițional”. Acesta se referă la pericolul ca investițiile în infrastructură, stabilite prin Legea bugetului pe 2009, să nu se realizeze în acest an și să se aleagă praful și pulberea de programul guvernamental anti-criză. După cum se cunoaște, de la bugetul de stat au fost alocate 10,2 miliarde de euro, care au scăzut la 9 miliarde, ca urmare a nerealizării veniturilor bugetare planificate. Aceste sume ar trebui să fie cheltuite pentru lucrările de infrastructură din transporturi, mediu, educație, sănătate, agricultură, la reabilitarea termică a blocurilor de locuit. Guvernul și-a făcut socoteala că, apăsând pe pârghia investițiilor publice, va pune în mișcare sectorul construcțiilor, unul dintre cele mai importante motoare ale economiei. Acum la aproape jumătate de an, premierul Emil Boc constată că se bate pasul pe loc și că unele ministere așteaptă să vină trimestrul IV pentru a începe lucrările. „Înseamnă să condamnăm România la blocaj investițional și să nu ne realizăm obiectivele pe care ni le-am propus în Legea bugetului de stat” – a afirmat primul ministru, la sfârșitul ședinței de guvern din 24 iunie. Declarația premierului ne arată că în structurile statului există numeroase obstacole în calea realizării politicii guvernamentale de investiții și de combatere a crizei economice. Cine sunt frânarii? Cine alții decât cei puși în funcții de conducere prin mecanismul algoritmului politic? Prin blocarea investițiilor, uriașul aparat de partid care și-a anexat toate funcțiile de conducere din instituțiile statului demonstrează care este consecința aplicării metodei algoritmului politic în economie. Dispozițiile premierului trădează nervozitatea și disperarea. „Am luat o decizie politică în materia susținerii activității de investiții: stabilim foarte clar ca ministerele să dea ordin de începere a lucrărilor pentru toate obiectivele de investiții aflate în finanțare de la bugetul de stat, astfel încât în trimestrele III și IV să ne îndeplinim toate obiectivele legate de investițiile publice din România” – a declarat Emil Boc. Ce se va întâmpla dacă sutele de produse ale algoritmului politic nu vor executa ordinul primului ministru? Vor fi epurate din funcțiile de conducere? Aiurea! Ieri, într-o declarație de presă, șeful guvernului a reluat tema: „Mesajul meu către toate structurile guvernamentale, către toți ordonatorii de credite este să deschidă finanțările pentru obiectivele finanțate prin legea bugetului de stat. Acest lucru este valabil și pentru autoritățile locale!”