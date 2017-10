"Oraşul-port Constanţa va redeveni a doua putere economică a României"

3

Doua Himere

Atata timp cat in portul Constanta continua jaful navelor acestea vor veni din ce in ce mai putine. Actualmentele danele sunt goale... Multi armatori nici nu vor sa mai auda de acest port la cat au suferit. Din ce in ce mai multa marfa merge in porturile Bulgare unde taxele si spagile sunt la un sfert, dar lor nu le pasa chiar daca de la nave vin banii - Saptamana trecuta intr-un interval de 8 ore la o nava petroliera s-au perindat 7 controale!! fiecare dandu-se mai important decat celalalt, intrerupand activitatea echipajului si cu o atitudine acra si dispretuitoare - totul pt a obtine spaga! Pana nu va veni o mana forte in acest port slabe sperante... Privitor orasul Constanta o plimbare prin centru - str Stefan cel Mare, te lecuie de orice speranta!