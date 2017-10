Optimism rezervat în sectorul agricol constănţean

Optimism rezervat în sectorul agricol constănțean

După o toamnă blândă și ploioasă în 2009, iarna a adus zăpadă multă în acest an și implicit, protecție împotriva temperaturilor scăzute. Ministrul Agriculturii consideră că producțiile de cereale s-ar putea dubla în 2010 datorită rezervelor importante de apă din sol. Fermierii constănțeni însă sunt rezervați și afirmă că sectorul mai are nevoie și de alți factori pentru a avea un an cu recolte mari. „Din punct de vedere agronomic, este o situație foarte bună pentru că avem un strat de zăpadă foarte mare, iar culturile pe care le avem însămânțate din toamnă se păstrează foarte bine. Cred că avem una dintre cele mai bune rezerve de apă din sol din ultimii zece ani, ceea ce ne asigură o premisă foarte bună pentru o recoltă mare în 2010”, a precizat ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, săptămâna trecută. Spre deosebire de oficialul de la București, fermierii constănțeni rămân rezervați în declarații, deși recunosc că vremea ține cu agricultura, cel puțin până în prezent. „În primul rând, la nivelul județului nostru, nu putem face o comparație cu anul trecut. Nu este un an de referință. Și dacă dublăm producția față de 2009, tot o recoltă mică o să avem. Sigur, umiditatea în sol este foarte mare, sunt premisele unei producții mari în acest an, mai ales că sistemul de irigații este la pământ în Constanța. Însă, până la urmă degeaba ai apă dacă planta nu este tratată și solul nu are îngrășământ”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Vasile Gheorghe, cultivator de cereale din Crucea. De aceeași părere este și Vâlcu Dragomir. „Precipitații mai multe n-au mai fost în Dobrogea de când mă știu. Însă, să nu uităm că agricultura se desfășoară sub cerul liber. Nu trebuie să ne bucurăm atât de devreme. Experiența anilor trecuți își spune cuvântul, iar fenomene extreme pot să apară oricând. Sigur apa este un element important, este practic vehiculul sectorului. Însă dacă nu investim, vehiculul riscă să meargă în gol. Dacă fermierul nu are resursele financiare necesare, pentru a sigura culturii tratamentele necesare, vorbim degeaba. Mai întâi de toate, ministerul ar trebui să facă tot posibilul pentru a asigura capitalizarea. Or în acest moment, tolba este goală, ajutoarele de stat nu mai sunt de actualitate și nu orice agricultor își mai permite să investească în input-uri”, a explicat producătorul agricol din Săcele. Și în zona Fântânele, condițiile meteo au fost până în acest moment prielnice. „Sigur, umiditatea este foarte bună în acest moment, însă nu ne asigură o producție mare. Degeaba avem condiții favorabile dacă statul taie ajutoarele financiare, precum subvenționarea motorinei. Legea creditului agricol este cum este, băncile sunt în continuare reticente în ceea ce privește acordarea de credite, iar legea asigurării din sector nu mai are valabilitate. Ministrul ar trebui întâi să găsească soluții pentru sector și după aceea să vorbească despre astfel de probleme”, a afirmat Marian Savu.