Pamflet

Opriți scandalul din blocul RO!

„Numai tu ești de vină, madam! Tu i-ai votat!”, se aude prin peretele apartamentului. Vecinii se ceartă din cauza Guvernului. Ori de câte ori se-anunță o scumpire, domnul Ionescu nu pierde prilejul de a-i adresa reproșuri consoartei. Madam e simpatizanta Puterii, iar el e cu Opoziția. Astfel că, în căminul lor, confruntările politice sunt mai dese și mai aprinse decât cele din Parlament.







În această dimineață, motivul disputei conjugale îl reprezintă o notificare primită de la furnizorul de servicii de comunicații Telekom. Ioneștii sunt anunțați că operatorul modifică unilateral contractul. Începând cu data de 15 aprilie 2019, prețul pentru fiecare serviciu - telefonie, internet și cablu TV - va fi majorat cu 0,42 euro. Notificări similare au fost trimise și de alte companii de telecomunicații.

Pentru creșterea tarifului, domnul Ionescu a găsit explicația pe internet. Prin Ordonanța de urgentă nr. 114 din decembrie 2018, Guvernul Dăncilă a introdus o taxă de 3% pe cifra de afaceri a operatorilor de telecomunicații, care imediat s-a reflectat în prețuri.

„Madam, cine a pus taxa de 3%? Opoziția? Acum du-te la ăia pe care i-ai votat să îți achite majorarea la Telekom, că eu nu mai dau un șfanț!”, se aude din perete.

De când au venit social-democrații la putere, armonia din familia Ioneștilor s-a dus dracului. De dimineața până seara, se ceartă ca chiorii. Motive le furnizează guvernanții cu duiumul: modificarea legilor justiției, statul paralel, șefia DNA, serviciile secrete, taxa pe lăcomia bancherilor și cea de 3% din telecomunicații, amnistia și grațierea penalilor, multinaționalele hrăpărețe și dictatura Uniunii Europene.

Alaltăieri, Ioneștii s-au certat pe tema aprozarelor de dinainte de 1990, pe care șeful PSD vrea să le reînființeze. Ea a spus că „inițiativa este foarte bună”, el a contrazis-o, susținând că e „o mare tâmpenie”.

„Cucoană, crezi că ăștia sunt capabili să construiască mii de aprozare în toată țara, să le aprovizioneze cu marfă și să o vândă la concurență cu hipermarket-urile? Păi, ăștia nu sunt în stare nici să facă WC-uri la amărâtele alea de școli de la sate!”, s-a rățoit bărbatul.

Negăsind niciun contraargument, muierea a trecut la amenințări: „M-am săturat să fii mereu Gică Contra. Dacă tu și Opoziția ta sunteți așa deștepți, de ce nu vă luați naibii odată, să punem capăt discuției? Știi ce? De-acum încolo, să-ți facă Opoziția de crăpat și să-ți spele izmenele!”

Seara, Ioneștii au reluat cearta. Din perete se aude: „Nesimțitule! Ai călcat prin noroi și l-ai adus pe cizme prin toată casa!” „Măi cucoană, de unde noroi? Păi, nu spuneau Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă că au scos țara din noroaie?”







XXX

Stimați cititori, din cauza Ioneștilor din blocul RO, eu mi-am pierdut liniștea. De aceea, m-am gândit să fac un schimb de locuințe și am dat anunț în ziar. Nu sunt singurul care are motive să fugă de vecinii săi. John, din blocul EN, e furios că vecina Theresa May face interminabile vocalize cu partitura Brexitului, Ianoși din blocul HU nu mai suportă despotismul vecinului Victor Orban, iar Francois din blocul FR s-a săturat de scandalurile vecinilor echipați în veste galbele.

Să știți că m-a bătut gândul să trec oceanul și să mă mut într-un apartament în blocul USA. Dar am renunțat când am aflat că îl voi avea vecin de apartament pe zurbagiul de Trump.

Doamne, ai făcut din lumea asta un balamuc!