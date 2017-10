Oportunităţi de finanţare oferite prin POS CCE, prezentate la Ibis

Oportunități de finanțare oferite prin POS CCE, prezentate la Ibis

Astăzi are loc cea de-a doua conferință regională din cadrul proiectului „Sprijin pentru organi-zare de evenimente AM POS CCE”, organizată de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE). Aceasta se desfă-șoară între orele 9.00 - 17.15, la hotel Ibis.Pe parcursul evenimentului, participanții au ocazia să interac-ționeze direct cu reprezentanții Autorității de Management și ai Organismelor Intermediare, în special în cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri prevăzute după fiecare secțiune de prezentări.Reamintim că Autoritatea de Management pentru POS CCE își propune să promoveze, în cadrul acestei conferințe, oportunitățile de finanțare oferite prin POS CCE precum și aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate prin cele patru axe prioritare ale programului.