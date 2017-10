Operatorii portuari şi ONG-urile cer respingerea master planului portului Constanţa şi raportului de mediu

Operatorii portuari și ONG-urile cer respingerea master planului portului Constanța și raportului de mediu

Între viziunea administrației portuare privind dezvoltarea porturilor Constanța, Midia și Mangalia până în anul 2040 și cea a comunității portuare este o prăpastie. Aceasta este principala concluzie a dezbaterii pe marginea raportului de mediu ce însoțește proiectul de master plan al portului Constanța.I-au prins „cu lecțiile neînvățate“Reuniunea organizată, în după-amiaza de 4 februarie 2016, de administrația portuară, la terminalul de pasageri al portului Constanța, s-a bucurat de un mare interes din partea comunității portuare și a societății civile. Peste 40 de reprezentanți ai operatorilor portuari, institutelor de cercetări, organizațiilor nonguvernamentale și sindicatelor docherilor și mecanizatorilor au venit să-și expună punctulde vedere cu privire la strategia de dezvoltare a portului Constanța până în 2040, document de importanță majoră pentru viitorul României și al Europei Centrale și de Est. Ceea ce a impresionat cel mai mult este că oamenii au venit cu temele făcute: studiaseră cu atenție proiectul de master plan și aveau o sumedenie de observații de făcut și întrebări de pus.Nu același lucru poate fi spus despre reprezentanții consultantului Ernst & Young, autorul proiectului de master plan, și al IPTANA (fostul Institut de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene), care s-a ocupat de capitolul de mediu. Cei ce au luat cu-vântul din partea comunității portuare le-au reproșat de mai multe ori că „au venit cu lecțiile neînvățate”.Marii absenți de la dezbatere au fost: Ministerul Transporturilor, în calitate de proprietar al domeniului public portuar și acționar majoritar al administrației portuare, și Primăria Constanța, cea care până de curând bătea din pinteni să i se dea portul Constanța în administrare. Cele două structuri ale statului au arătat încă o dată cât de puțin le pasă de soarta industriei portuare.O lucrare „neserioasă“Încă din debutul reuniunii, împotriva insistențelor participanților, reprezentantul firmei Ernst & Young a restricționat discuțiile la aspectele de mediu. Operatorii portuari au încercat să demonstreze că problemele de mediu decurg din proiectele de investiții și că mai întâi trebuie acestea analizate. Dar parcă vorbeau cu pereții.Sorin Greavu, directorul general al companiei Romned Port Operator, a avut o poziție tranșantă, afirmând că master planul se bazează pe date false, care au dus la soluții greșite. Printre altele, el a reproșat că în proiect se vorbește de relocarea unor operatori portuari fără nicio despăgubire, faptce contravine prevederilor Constituției României. Greavu consideră că portul Mangalia n-ar fi trebuit să fie cuprins în această strategie, întrucât proprietarul acestuia, „cu acte”, este Romned Port Operator.Traian Petrescu, președintele Uniunii Practicienilor de Protecția Mediului din România, a adus argumente că dezbaterea a fost organizată cu încălcarea legii, locația aleasă împiedicând accesul neîngrădit al publicului. El a susținut că evaluarea de bază de mediu este un fals, întrucât pornește de la date false, iar pe de altă parte nu se respectă ghidul de dezvoltare a porturilor europene. Petrescu a reproșat absența din raportul de mediu a aspectelor privind sănătatea lucrătorilor portuari și frecvența unor boli, a referirilor la pericolul de explozie pe care îl prezintă, în anumite condiții, pulberile generate de silozurile de cereale. „Master planul nu a fost făcut în baza unor discuții serioase cu agenții economici și tocmai de aceea a ieșit o lucrare neserioasă. Pro-pun respingerea raportului de mediu!”, a cerut Petrescu,Reprezentantul altui ONG a reproșat administrației portuare că ține incineratorul închis și nu-l folosește. Valeriu Nicolae Ionescu, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Con-stanța, a precizat că incineratorul este în conservare, că administrația se gândește să îl repare și să-l exploateze în regie proprie, dar nu are bani.„Bani sunt, nu mai dați dividende!”, i-a dat Greavu soluția, făcând referire la faptul că Ministerul Transporturilor și-a tras dividende în valoare de 14.141.000 lei de la administrația portuară, din profitul anului 2015, în loc să lase banii pentru rezolvarea problemelor grave ale infrastructurii portuare.O jignire adusă agenților economiciAlexandru Muntoiu, președintele EcoWatch, a expus punctul de vedere al unui grup de șase ONG-uri. Organizațiile neguvernamentale de mediu semnalează faptul că raportul de mediu și master planul au ajuns în faza dezbaterii publice fără a ține seama de observațiile depuse în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța și că respectivele documente nu respectă prevederile HG 1076/2004. Printre cele mai importante deficiențe semnalate sunt: lipsa unui program de măsuri concrete pentru problemele de mediu; lipsa proiectelor de mediu pentru remedierea și îmbunătățirea situației de mediu existente; tratarea superficială a pro-blemelor de mediu, fără luarea în con-siderație a efectelor asupra locuitorilor din zonele învecinate; neglijarea obiectivelor sociale; lipsa de colaborare cu autoritățile locale pe proiecte de maximă importanță; lipsa de colaborare cu comunitatea locală și cea portuară.„Raportul nu are viziune, o politică de mediu, nu sunt stabiliți indicatori, nu se face o analiză a riscului de mediu, nu s-a analizat problema poluării istorice, care este gravă. Nu există un plan de monitorizare a problemelor de mediu, cum prevede legislația. Într-un cuvânt, acest master plan este o jignire adusă agenților economici și comunităților locale. De aceea, solicităm respingerea raportului de mediu”, a declarat Muntoiu.Cuvântul Taniei Zaharia, directorul științific al Institutului Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa“, a stârnit ropote de aplauze. Ea a dezvăluit că autorii master planului au folosit date ale cercetărilor institutului fără să ceară permisiunea. Mai mult, avizul dat de institut la cererea consultantului conține recomandări de care acesta nu a ținut cont.La rândul său, Viorel Panait, președintele Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, a declarat: „Proiecția pe care o face master planul nu se va realiza pentru că premisele de la care pleacă nu sunt corecte. Operatorii nu au fost consultați și li s-a refuzat participarea în grupul de lucru. Proiecțiile sunt iluzorii pentru că informațiile de la care au pornit sunt iluzorii. Organizația noastră solicită respingerea raportului de mediu.”Prinși „cu mâța în sac“Pe parcursul dezbaterilor, de câte ori au fost prinși cu mâța în sac, reprezentanții Ernst & Young și IPTANA au aruncat vina pe administrația portuară: „Noi am lucrat cu datele puse la dispoziție de CNAPMC!”Dacă astfel stau lucrurile, se pune întrebarea: care este contribuția consultantului? „Romanul” de 300 de pagini pe care l-a însăilat e plin de hărți, tabele și vorbărie, care, chipurile, justifică câteva proiecte fantasmagorice, printre care schimbarea destinației portului vechi și reamplasarea unor terminale. Iar pentru această „capodoperă”,consultantul va încasa 5.164.676,93 lei din fonduri europene, adică din banii contribuabililor.Prezenți la dezbatere și intervenind acolo unde a fost nevoie să facă precizări privind prevederile legale, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului din București și Constanța au declarat că vor analiza cu obiectivitate toate observațiile și propunerile și vor lua o decizie în următoarele 15 zile.