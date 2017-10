„Open Ship” - un simulacru de transparenţă din partea EMSA

„Open Ship” - un simulacru de transparență din partea EMSA

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă a organizat, ieri, în dana de pasageri a portului Constanța, evenimentul „Open Ship”. Pe parcursul a două ore, între 16,30 și 19:00, publicului i s-a oferit posibilitatea să viziteze navele „Osrv* Aktea”, sub pavilion Grecia, și „GSP Orion”, sub pavilion Isle of Man. Acestea se află sub contracte cu EMSA, în cadrul programului Comisiei Europene de combatere a efectelor poluării marine cu hidrocarburi provenite din shipping. Ambele au participat la exercițiul internațional RoDelta 2009, care a avut loc în ziua de 26 august 2009, în zona terminalului petrolier de la Midia. În aceeași notă de dispreț față de presă și față de opinia publică, cu care ne-au obișnuit organizatorii RoDelta 2009, invitația a fost transmisă ieri, la ora 14,36. Era mult prea târziu pentru a informa cititorii noștri despre eveniment și a le da posibilitatea de a participa la el, din moment ce ziarul apare abia a doua zi. În aceste condiții, „Open Ship” se dovedește un simulacru de transparență din partea EMSA, la fel cum a fost și RoDelta 2009.