ONU declară „război“ piraţilor somalezi

ONU declară „război“ piraților somalezi

Campania Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF împotriva pirateriei a produs efectele așteptate. Cele peste un milion de semnături strânse din întreaga lume, inclusiv din România, au fost luate în considerație de Organizația Națiunilor Unite. Pe 29 octombrie, conducerea ONU a promis printr-o scrisoare adresată lui Spyros Polemis și David Cockroft, președintele și, respectiv, secretarul general al ITF, că organizația și partenerii săi nu vor precupeți niciun efort pentru a răspunde provocărilor pirateriei. Mesajul semnat de B Lynne Pascoe, subsecretar general pentru afaceri politice, în numele secretarului general al ONU, Ban Kimoon, este un răspuns la petiția depusă de 13 organizații ale societății civile și din industria navală, la Organizația Maritimă Internațională (o agenție specializată a ONU). „Scrisoarea subsecretarului general al ONU a fost urmată, la scurt timp, de apariția unui ghid de protecție a navelor în zonele infestate de pirați. Conform acestuia, pe viitor vor fi instituite mai multe zone de securizare a culoarelor de navigație. Este vorba de o zonă mai largă, de detecție a potențialului pericol, o zonă de alertă și una de intervenție. Pentru fiecare dintre ele vor fi alocate mijloace moderne de apărare, inclusiv aeriene. Vor fi utilizate tehnici de detonare a grenadelor și rachetelor lansate de pirați împotriva navelor. Potrivit ghidului, o grenadă ajunge la 900 de metri în timp de 5 secunde de la lansare. La distanța de 900 de metri ea va întâlni scutul protector, care o va distruge, iar nava-țintă nu va fi afectată. În ultimii ani, mai multe nave, printre care și tancuri petroliere, au fost atacate cu lansatoare de grenade. Odată cu punerea în aplicare a acestui sistem de securitate, navele vor fi în siguranță. Este un mare pas făcut pentru descurajarea pirateriei pe mare. Noi, sindicatele marinarilor din întreaga lume, dorim să se dea atenție și cauzelor fenomenului. Ele sunt pe uscat, fiind legate de ceea ce se întâmplă în Somalia, care nu este guvernată de foarte mult timp” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Ghidul a fost elaborat de Institutul pentru Securitate Maritimă AdvanFort, al cărui personal este format în proporție de 95% din veterani ai armatei americane. Acesta este specializat în elaborarea soluțiilor la amenințările de pe mare, din zonele ostile. Institutul a colectat informații despre fenomenul pirateriei, despre rădăcinile sale politice și sociale, a căutat să înțeleagă cum acționează pirații și cum pot fi evitate atacurile. „În baza soluțiilor oferite de acest ghid, rolurile vor fi împărțite între forțele de intervenție care se vor afla sub egida ONU, de această dată. Forțele de intervenție navală care acționează în prezent vor fi cuprinse într-un plan comun de acțiune, cu mult mai eficient. Noi considerăm că aceasta este o premieră în istoria navigației. Cred că este o reușită a tuturor celor care am semnat petiția, inclusiv a românilor. Am convingerea că aceste măsuri vor duce la diminuare riscurilor în zonă și că, în cele din urmă, fenomenul pirateriei va dispărea din zona Golfului Aden și Oceanul Indian” - și-a exprimat încrederea Mihălcioiu.