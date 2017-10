Olandezii de la „Van Oord“ vor prelungi digul de larg al portului Constanţa

Olandezii de la „Van Oord“ vor prelungi digul de larg al portului Constanța

Trei ani de contestații și procese în instanță au trecut de la deschiderea ofertelor în cadrul licitației pentru atribuirea lucrărilor de finalizare a digului de larg al portului Constanța. În urmă cu câteva zile, justiția a pus punct acestui calvar, care, dacă s-ar mai fi prelungit vreo patru luni, ar fi dus la pierderea finanțării europene.În urma verdictului instanței de judecată, comisia de licitație din cadrul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța i-a atribuit firmei „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, din Olanda, contrac-tul de execuție a lucrărilor.Deschiderea celor 11 oferte intrate în competiție a avut loc pe 18 februarie 2010. Conform caietului de sarcini, valoarea contractului era estimată la 117.898.740 euro, fără TVA, iar termenul de predare a lucrării, la 24 luni. În prima fază, comisia a declarat câștigătoare firma Josef Mobius BAU AG, care se angajase să construiască cei 1.050 metri de dig într-un interval de 18 luni, la un preț de 80.548.371,62 euro, fără TVA. Oferta sa fusese considerată „cea mai bună din punct de vedere economic”.Celelalte oferte au fost următoarele: Archirodon Group NV și Mochlos SA - 65.669.175,16 euro, în 20 de luni; Comsa Constructora Pirenaica SA - 95.471.657,96 euro, în 15 luni; FCC Constructora și Ansaldi - 68.171.451,63 euro, în 18 luni; Grup Servicii Petroliere și Jan De Nul NV - 99.661.636,1 euro, în 24 luni; Mapa Insaat VE și Ticaret AS - 116.485.000 euro, în 22 luni; OHL și Combac Port - 61.795.170,71 euro, în 18 luni; Romstrade SRL - 74.590.396,24 euro, în 10 luni; STFA Deniz Insaati și Isaat San Vetic AS - 101.334.321,3 euro, în 24 luni; Tehnologica Radion SA și SC Construcciones Yestudios - 88.423.951,02 euro, în 14 luni; Van Oord Dredging and Marine Contractors - 99.940.852,15 euro, în 23 luni.A urmat valul de contestații și pro-cese care au dus la schimbarea rezultatului, dar și la blocarea procedurii. De-acum, se poate trece la etapa următoare: negocierea și semnarea contractului.Digul de nord va fi prelungit cu 1.050 metri, de la km 4+850 la km 5+900. Este vorba de o lucrare hidrotehnică complexă și dificilă. Partea vizibilă se va ridica până la 7 metri deasupra apei. Ea va sta pe o piramidă cu baza de 170 metri și înălțimea de 25 metri.Finanțarea este asigurată, în proporție de 85%, din fondurile structurale ale Uniunii Europene, iar restul, din alocații bugetare.Compania olandeză „Van Oord Dredging and Marine Contractors” are o tradiție de peste 100 de ani în domeniul lucrărilor hidrotehnice. Este o cunoștință mai veche a portului Constanța. În 2008, ea a câștigat licitația pentru lucrările de dragaj și excavații în porturile Constanța, Midia și Mangalia, cu o ofertă de 22.176.623 euro.