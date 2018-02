Olandezii construiesc în România al cincilea parc eolian din lume

Luni, 12 Februarie 2018

O firmă olandeză vrea să facă un parc eolian gigantic în România, iar primul beneficiar e statul olandez. Proiectul presupune realizarea unui parc eolian de 1.000 de MW care ar fi al cincilea din lume din punct de vedere al puterii instalate și care ar presupune o investiție de 1 miliard de euro.Proiectul ar putea fi demarat chiar în acest an, spune directorul general al companiei NeRo Renewables. Totul depinde de o decizie a Guvernului olandez, care este așteptată în al doilea trimestru al acestui an, potrivit Economica.net. Odată definitivat proiectul, capacitatea instalată a parcurilor eoliene din România, situată în jurul a 3.000 MW, ar crește cu 30%.CEO-ul Nero Renewables a declarat că firma are toate autorizațiile pentru construcția giganticului parc eolian."Referitor la autorizații și la avizul tehnic de racordare (ATR), toate avizele au fost obținute cu mai mulți ani în urmă și vor fi actualizate în acord cu decizia finală a Nero privind tehnologia turbinelor care vor fi folosite. Au fost de asemenea semnate acorduri pe termen lung pentru 5.000 de hectare de teren cu autoritățile locale și cu proprietarii", a declarat Gauthier van Weddingen, șeful NERO Renewables NV.NERO Renewables, o companie înregistrată în Olanda a făcut de mai multă vreme public un proiect de investiție în România: 362 de turbine eoliene, cu o capacitate de circa 1.000 MW, amplasate în două zone din țară. Primul ar urma să fie în județul Buzău, în care ar fi vorba despre 120 de turbine, de 4 MW fiecare, iar al doilea, în sudul Dobrogei: 242 de turbine, cu o capacitate de 2 MW fiecare.