Olandezii au început dragarea porturilor Constanţa, Mangalia şi Midia

Olandezii au început dragarea porturilor Constanța, Mangalia și Midia

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța a început dragarea portului Mangalia. După finalizarea lucrărilor, APM va continua în porturile Midia și Constanța. Dragarea este efectuată de firma „Van Oord Dredging and Marine Contractors” din Olanda, care a câștigat licitația organizată în luna aprilie. Olandezii s-au angajat să execute lucrările în 18 luni, la un preț de 22,17 milioane euro. Contractul a fost semnat pe 25 iunie. Prin dragaj, APM va realiza cota de proiect a bazinelor și șenalelor navigabile din porturile Constanța, Mangalia și Midia. „Finanțarea lucrărilor se face din surse proprii. Licitația a avut loc după o perioadă de șapte luni în care portul Constanța nu a beneficiat de lucrări de dragaj de întreținere. De aceea, cantiatea totală de aluviuni dragată va fi de 3,4 milioane metri cubi”, spun oficialii APM Constanța. În bazinele și șenalele porturilor se va folosi un utilaj special de dragat „Trailing Suctions Hopper Dredger – HAM 311", adică o dragă absorbant-refulantă, ideală pentru materiale ușoare, nisipoase. În același timp, un utilaj cu o capacitate mai mică, BD Sever 2, va draga zona cheurilor. În fiecare port, au fost înființate zone de descărcare a materialului dragat. În 2007, CN APM Constanța a înregistrat venituri totale de 224,4 milioane lei și cheltuieli de 207,8 milioane lei. Profitul companiei a fost de 16,6 milioane lei. În primul semestru din 2008, veniturile totale sunt de 120,7 milioane lei, cheltuielile sunt de 101,5 milioane lei iar profitul este de 19,2 milioane lei. În ultimul an, APM a finanțat investițiile cu împrumuturi externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (36,1 milioane lei), surse proprii (38 milioane lei) și alocații bugetare (17,2 milioane lei). În primul semestru din acest an, investițiile au fost finanțate din surse proprii (22,8 milioane lei, inclusiv rambursări ale creditelor contractate) și alocații bugetare (7,6 milioane lei).