Oil Terminal vrea să împrumute 2,5 milioane euro pentru investiţii

Oil Terminal vrea să împrumute 2,5 milioane euro pentru investiții

Ştire online publicată Marţi, 02 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Operatorul portuar Oil Terminal Constanța vrea să împrumute 2,5 milioane euro pentru finanțarea unui proiect de investiții și să deschidă o linie de credit de trei milioane lei, pentru o perioadă de un an, potrivit datelor trimise la Bursa de Valori București (BVB). Împrumutul de 2,5 milioane euro este necesar pentru construirea unui rezervor de depozitare cu capacitatea de 10.000 mc și a unei legături între două rampe din port. Investițiile se încadrează în plafonul de trei milioane euro pe care și l-a propus compania în acest an, potrivit spuselor directorului general Silviu Wagner. În 2009, investițiile companiei s-au ridicat la circa 10 milioane lei. Oil Terminal are șapte dane operative și trei depozite pentru țiței, benzină, motorină, păcură, produse chimice și petrochimice și uleiuri.