„Oil Terminal“ va deschide acţiune în justiţie împotriva fostului director general Silviu Wagner

„Oil Terminal“ va deschide acțiune în justiție împotriva fostului director general Silviu Wagner

Acționarii companiei „Oil Terminal”, din Constanța au analizat, în ședința din 17 august 2012, stadiul măsurilor dispuse de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prin dispoziția obligatorie nr. 853.535, din 30 martie 2012, precum și stadiul acțiunii în contestare. Ei au decis „angajarea de îndată a răspunderii contra persoanei (sau persoanelor) care a (au) exercitat funcția de director general în perioada supusă controlului.“Acțiunea de control a fost efectuată, în intervalul 11 iulie - 9 septembrie 2011 și 31 octombrie - 11 noiembrie 2011, de către Ovidiu Bistriceanu și Răzvan Ivan, consilieri ai ANAF. În cadrul ei au fost urmărite: modul de fundamentare, elaborare și execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli; modul de realizare a veniturilor; modul de utilizare a resurselor financiare și materiale; modul de respectare a disciplinei financiar - contabile; modul de funcționare a controlului managerial în raport cu deficiențele constatate în activitatea societății și calitatea managementului.În urma controlului, ANAF a emis dispoziția amintită, prin care s-au dispus 85 de măsuri pentru înlăturarea și prevenirea abaterilor de la disciplina economico-financiară.Silviu Wagner, fostul director al „Oil Terminal”, este primul vizat de decizia acționariatului companiei. Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, el a declarat: „Raportul de control conține multe lucruri aberante. Drept dovadă, compania l-a contestat. Spre exemplu, mi s-a reproșat că am depășit cheltuielile sociale planificate. Cine își poate închipui că pot fi programate decesele și îmbolnăvirile dintr-o societate comercială, pentru care aceasta trebuie să acorde ajutoare sociale, conform contractului colectiv de muncă, se înșeală.”Wagner consideră că decizia luată de AGA împotriva sa este rodul răzbunării unuia dintre acționarii minoritari ai „Oil Terminal”. „Am constatat că respectivul acționar folosea informațiile pe care le obținea din interiorul consiliului de administrație în tranzacțiile bursiere, pentru a câștiga sume importante din speculații. Am reușit să-i blochez accesul la informații. Mai mult, am luat decizia de a face publice, pe piața de capital, toate contractele companiei, asigurând infor-marea egală a tuturor in-vestitorilor. Trebuie știut că respectivul acționar fusese amendat CNVM, cu 100 de milioane de lei, pentru folosirea informațiilor din interiorul unei companii din București, în tranzacțiile de la Bursa de Valori București. Acum a găsit prilejul să se răzbune pe mine.”El a precizat că acțiunea de control a vizat intervalul 1 ianuarie 2009 - 31 octombrie 2010 și că în intervalul 1 ianuarie - 17 iulie 2009 nu se afla la conducerea companiei.Wagner nu este singurul director general al „Oil Terminal” împotriva căruia se deschide o acțiune în justiție. Un alt fost manager general, Gheorghe Negreanu, a fost acuzat că ar fi livrat rafinăriei „RAFO Onești”, produse petroliere introduse ilegal în țară.