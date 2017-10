„Oil Terminal”, în pragul nebuniei

5

minciuna sta cu regele la masa

2%, 3,4%, 8% sunt procente vehiculate de sindicat/conducere pentru cresteri salariale in Oil Terminal..Daca stam stramb si judecam drept, rolul sindicatului este ,in primul rand,asigurarea locurilor de munca. Referitor la solicitarile salariale, indiferent de sindicat, daca societatea are bani poate satisface aceste cereri, daca nu..... Sindicatele (este vorba de cele doua,existente la acest momendat in societae) ce aport au, ce alte venituri au ca sa vina in intampinarea cererii angajatilor ??? (doar daca , conducerea nu distribuie preferential , functie de simpatie/antipatie banii catre membrii unuia sau altuia din cele doua sindicate!!!!???).Si dupa cate am vazut azi la TV Basescu cere mariri salariale ale bugetarilor de 15%. Cand e vorba de restrictii se aplica regulile bugetarilor , pentru o societate pe actiuni cum este terminalul, iar cand e vorba de masuri reparatorii nu se mai aplica aceleasi reguli???!!!. Trecerea la milioane nu a insemnat cresterea salariului angajatilor, lucru observat acum cand s-au taiat cele patru zerouri si cand salariul net, caci desprea acesta vorbim, nu a revenit la ceea ce lua salariatul in mana inainte de 89, la acesta adugati si scaderea puterii de cumparare si nu uitati ca unii au ca singur venit salariul, pe cand , in societate sunt si persoane a caror venit nu este doar salariul.Ideea este nu de a arata cu degetul, dar cand s-a putut s-a putu sa fii si salariat si sa te ocupi si de afaceri personale, chiar si in orele de muna, acum fara suparare daca treaba este groasa dc mai stau la munca acesti oameni??Deasemeni consider ca de la cel mai mic pana la cel mai mare, proportional sa simtim ca este greu si ca este criza nu unora sa le fie bine kiar foarte bine si altora sa le fie doar din ce in ce mai greu.Din amaratul de salariu platim servicii, facem cumparaturi necesare intretinerii casei, familiei, intretinem copii si batrani/ cu pensii mizere, si astfel dam de lucru altor oameni din sistem.Masurile luate de conducere, ca urmare a conflitului cu reprezentantii sindicatului, nu au facut decat sa creeze precedente si sa desfiinteze facilitati castigate de salariati in decursul anilor, facilitati care, dupa cum se observa pot fi anulate oricand si daca ele s-ar fi regasit in salariul ar fi fost mult mai bine, intrucat si retinerile pentru fondul de pensie ar fi fost corespunzatoare.