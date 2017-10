„Oil Terminal“ negociază, la Londra, cu concernul „Glencore“

În dana nr. 69, de la „Oil Terminal”, descărcarea navei „Nordport” s-a încheiat. Tancul a adus 5.000 de tone de ulei de rapiță tocmai din Quebec (Canada). S-a finalizat și operațiunea de descărcare a celor 697 de tone de motorină din barja „907". Aceasta aparține Companiei de Navigație Fluvială Giurgiu și a adus marfa din portul ucrainean Reni. Din alte patru barje, care au fost încărcate la Turnu Măgurele, s-au pompat, în rezervoarele terminalului, 5.204 tone de uree-lichidă. O investiție profitabilă Tancul petrolier „Ice Traveller”, sub pavilion libian, a anunțat că va acosta la „Oil Terminal” Constanța pe data de 18 februarie 2010. În pântecele sale se află 130.000 de tone de păcură, din Rusia. Odată cu îmbunătățirea vremii, activitatea din danele companiei de operare portuară s-a însuflețit. „În ianuarie, din cauza condițiilor atmosferice vitrege, am operat numai 480.000 de tone de produse, cu 15% mai puțin decât ne programasem. Apoi, în prima jumătate a lunii februarie, am reușit să recuperăm pierderea de trafic. În acest an, ne-am propus să derulăm o cantitate de 7,8 milioane de tone de mărfuri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Silviu Wagner. Instalația pentru descărcarea benzinei de pe barjele fluviale, inaugurată pe 4 decembrie 2009, și-a demonstrat din plin utilitatea. „În numai două luni, investiția și-a recuperat costurile în proporție de 60%. În martie, se va ajunge la 100%. Apoi, se va trece pe profit, pe care îl estimăm la o sumă brută de 75.000 de euro” - a precizat Wagner. O altă instalație, cea de descărcare a motorinei de pe barjele fluviale, se află în lucru. Urmează să fie pusă în funcțiune pe 15 martie 2010. Grație celor două instalații, tranzitul de produse petroliere prin portul Constanța și pe Canalul Dunăre - Marea Neagră se relansează într-o perioadă grea, de criză. Relații de aur Activitatea companiei „Oil Terminal” va înregistra un nou salt spectaculos, dacă se vor finaliza negocierile cu concernul Glencore. Acesta se numără printre cei mai mari comercianți de pe piața mondială a țițeiului, produselor petroliere, cerealelor, minereului și metalului. În 2008, grupul a realizat venituri de 152,236 miliarde de dolari și un profit net de 4,754 miliarde de dolari. „Împreună cu directorul operațional Vasile Ogreanu voi pleca la Londra. Sper să ne întoarcem cu un contract semnat, care ne va aduce un trafic suplimentar de hidrocarburi (țiței și motorină), de 100.000 de tone pe lună” - a relatat directorul general. După lovitura primită prin intrarea în funcțiune a terminalului petrolier de la Midia, care a dus la pierderea unei cote importante din traficul de hidrocarburi derulat prin portul Constanța, compania „Oil Terminal” renaște, depășind și efectele crizei economice. Promovarea lui Silviu Wagner la conducerea companiei se dovedește a fi o decizie fericită. În timpul scurt care a trecut de la numirea sa, el a reușit să pună în aplicare proiectul privind instalațiile de descărcare a benzinei și motorinei din barje, investiție care asigură tranzitul produselor rafinăriei Pancevo, din Serbia. Acum, Wagner și colegii săi sunt aproape de o nouă reușită: aducerea concernului Glencore printre clienții „Oil Terminal”. „Eu sunt adeptul relațiilor personale. În afaceri contează raporturile dintre oameni. În cazul produselor petroliere sârbești, contractul l-am dezvoltat pe baza unor relații personale cu doi oameni de afaceri sârbi. În cazul Glencore, am aplicat aceeași metodă” - s-a destăinuit directorul general.