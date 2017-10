„Oil Terminal“ aşteaptă „oxigen“ de la „Arpechim“

„Oil Terminal“ așteaptă „oxigen“ de la „Arpechim“

2011 le-a înșelat așteptările tuturor operatorilor portuari. La debutul lui, toată lumea spera într-o relansare a traficului de mărfuri, după cei doi ani de criză economică mondială. Șocuri în lanțPe măsura trecerii timpului, a reieșit tot mai clar că revirimentul se amână. Va fi în 2012, în 2013? Cine știe? Până și organismele financiare internaționale bâjbâie și își schimbă prognozele de la o săptămână la alta. Cert este că molima pesimismului se extinde la nivel mondial, lucru reflectat din plin de comportamentul investito-rilor pe piețele de capital și de mărfuri. De vreo trei luni, bursele internaționale par să fi intrat în carantină. La finalul primelor 8 luni ale anului, portul Constanța a înregis-trat un declin de 4,6% al traficului de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În sectorul hidrocarburilor, lucrurile stau și mai prost. Au fost derulate 1.387.042 tone de produse petroliere și 1.511.164 tone de țiței, cu 5% și respectiv, 19,49% mai mici. „Oil Terminal” se numără printre operatorii portuari cei mai afectați de evoluția vremurilor și vremii. În 2009, compania a suferit șocul dublu al recesiunii economice și al transferării, în terminalul din portul Midia, a celei mai mari părți a fluxurilor petroliere. În 2010, ea a reușit să recupereze o parte din declin, pentru ca lucrurile să se înrăutățească în 2011.„Programul de producție pe primele opt luni ale anului a fost realizat în proporție de numai 88%, din punct de vedere valoric, și 71%, din punct de vedere fizic. Trebuie ținut cont de faptul că, pentru 2011, ne-am propus un program cu 7% mai mic decât în 2010, întrucât perspectiva nu era tocmai bună” - spune directorul general Silviu Wagner. Evoluția traficului demonstrează că admi-nistrația companiei nu a fost pesimistă, ci dimpotrivă prea optimistă când a stabilit programul pe 2011. S-au înregistrat diminuări la mai toate categoriile de mărfuri: țiței, motorină, sodă caustică, metanol, biodiesel. Doar la benzină evoluția a fost mai bună. Dacă în luna august situația se mai îmbunătățise, ca urmare a încheierii contractului cu un nou partener, în septembrie s-a deteriorat din nou, în urma blocării traficului pe Dunăre. Fluxurile de mărfuri derulate pe barje, de la și spre „Oil Terminal” reprezintă 7% din traficul total al companiei. Redeschiderea rafinărilorPerspectiva este sumbră. Ținând cont de evoluțiile economice, e greu de crezut că deficitul poate fi recuperat până la finele anului. Asta nu înseamnă că managerii terminalului petrolier au adoptat o atitudine fatalistă. „Nu stăm cu mâinile în sân - spune Wagner. Ne implicăm în atragerea fluxurilor de mărfuri și în găsirea de beneficiari pentru noii parteneri. Cu toate că suntem prestatori de servicii, nicidecum comercianți, am ieșit din tiparele clasice. Întreaga echipă de con-ducere participă la efortul de identificare a clienților pentru mărfurile atrase. Datorită acestei abordări, în ultimii doi ani am reușit să încheiem câteva contracte majore, cu parteneri noi.”Evoluția terminalului petrolier în anii care vin depinde nu doar de relansarea economiei globale, dar și de repornirea unor capacități de rafinare din România. „De un an și jumătate susținem necesitatea reluării producției la rafinăria Arpechim Pitești. De asemenea, ne-am implicat în proiectul redeschiderii unei alte rafinării” - afirmă șeful terminalului petrolier.Afacerea „Arpechim” are perspective de reușită. La sfârșitul lunii septembrie 2011, ministrul Economiei, Ion Ariton, a exprimat dorința statului român de a cumpăra rafinăria de la compania OMV Petrom. El a vorbit în calitate de reprezentant al acționarului majoritar al „Oltchim”, societate în cadrul căreia Ministerul Economiei deține 54,8062% din acțiuni.În data de 24 martie 2011, Petrom luase decizia închiderii rafinăriei, motivând că este în conformitate cu strategia sa de a maximiza beneficiile. Ieșirea din circuitul productiv a unei unități cu capacitate nominală de rafinare de circa 3,5 milioane tone pe an a lăsat un gol uriaș în economia națională și în terminalul petrolier din portul Constanța.