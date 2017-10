Oil Terminal a pus în funcţiune prima instalaţie de descărcare a barjelor cu produse petroliere

Oil Terminal a pus în funcțiune prima instalație de descărcare a barjelor cu produse petroliere

Autoturismul pătrunde în terminalul petrolier din portul Constanța. La volanul lui se află fotoreporterul Adrian Marin. Un „comando” al securității uzinale ne oprește din drum. Suntem legitimați, mașina este controlată. Totul este în regulă, avem și extinctor în dotare! Primim liberul acces. Ne continuăm drumul printre rezervoare și instalații petroliere. În stânga, în Dana 70, se zărește nava „Sichem Osprey”, sub pavilion maltez. Încarcă 23.800 tone de uree. O investiție de 350.000 de euro Ajungem la punctul terminus al călătoriei noastre, din Dana 75. Urmează să participăm la ceremonia de inaugurare a primei instalații pentru descărcarea benzinei de pe barjele fluviale. Încă din timpul nopții, instalația a intrat în exploatare. La cheu, au acostat împingătorul „Atill”, sub pavilion Moldova, cu o barjă pentru produse petroliere, de 1.100 tone, și remorcherul „Canal Service 9", sub pavilion românesc, cu o barjă de 2.400 tone. În ciuda faptului că dispune de cele mai mari adâncimi de la Marea Neagră, putând primi nave de până la 160.000 tdw, terminalul petrolier din portul Constanța a avut, până de curând, un dezavantaj major: nu putea descărca marfa din barje. Cauza? Nu dispunea de instalațiile pentru încălzirea produselor și pomparea lor din barje. Meritul pentru înlăturarea acestui handicap îi aparține lui Silviu Wagner. Promovat în funcția de director general al Oil Terminal în iulie 2009, el a găsit atât marfa, dar și un agent economic privat, firma Exoil Services, din Constanța, care s-a arătat dispus să finanțeze o asemenea investiție. „Lucrările de construcție a instalației au fost realizate de compania Tehnorex, din Constanța. Valoarea investiției se ridică la 350.000 de euro - a declarat Silviu Wagner. Ea rămâne în proprietatea Oil Terminal.” Noua instalație asigură creșterea cu 30% a cantității de benzină tranzitate prin terminal. Ea permite descărcarea a 100.000 tone de produse, pe lună. Marfa va fi adusă din Serbia, de la rafinăria din Pancevo, cu barjele, pe Dunăre și pe canal, până în portul Constanța, pentru a fi descărcată și stocată la Oil Terminal. Apoi, loturi de 20.000 - 30.000 de tone vor fi încărcate pe tancuri petroliere și vor fi transportate spre Orientul Apropiat și Africa. Relansarea traficului de mărfuri Întregul staff al companiei Oil Terminal este prezent la festivitatea din Dana 75: directorul general Silviu Wagner, directorul economic Cecilia Popovici, directorul operațional Vasile Ogreanu, șeful sectorului mecano - energetic Bela Fazecaș. Alături de ei, se află Anghel Emil, directorul general al lui Exoil Services, și inginerul Cristian Antohi, reprezentantul lui Tehnorex. Urmează tradiționala tăiere a panglicii, felicitările, fotografia de grup și declarațiile de presă. Cerul plumburiu al toamnei mult întârziate contrastează cu veselia celor prezenți în terminal. În luna ianuarie 2010, va intra în exploatare și cea de a doua investiție: instalația de încărcare - descărcare a motorinei din barjele fluviale. Valoarea ei este similară: 350.000 de euro. Grație acestor instalații, tranzitul de produse petroliere prin portul Constanța și pe Canalul Dunăre - Marea Neagră se relansează într-o perioadă grea, de criză. De pe urma fluxurilor de combustibili sârbești va profita nu doar compania Oil Terminal. Vor avea de câștigat Administrația Canalelor Navigabile, companiile de navigație fluvială, companiile de agenturare, de remorcaj și de pilotaj, precum și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime.