Oil Terminal a pierdut 1,29 milioane de lei din cauza abuzului de minoritate

Legislația privind societățile comerciale din România apără interesele acționarilor minoritari. Dar unii dintre aceștia abuzează de dreptul de vot în adunările generale, pentru a împiedica buna funcționare a companiilor.★ ★ ★De mai mulți ani, asistăm la un adevărat război de hărțuire pe care acționarul minoritar Broadhurst Inv. Ltd. îl duce împotriva companiei Oil Terminal din Constanța. În mod sistematic, acesta a încercat să blocheze deciziile adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație. Zecile de litigii inițiate de acest „acționar ostil”, cum a fost etichetat de conducerea companiei, au eșuat în instanțele de judecată.Nimeni nu înțelege ce dorește de fapt acest acționar de la societatea care îi asigură, an de an, dividende. Așa cum fac toți acționarii de bună credință, Broadhurst ar trebui să pună umărul la creșterea companiei Oil Terminal, pentru a obține venituri mai mari din activitatea ei, nicidecum să-i pună bețe în roate.Este de neînțeles ce urmărește, în fapt, acest acționar? Dorește, cumva, distrugerea Oil Terminal? Ar avea numai de pierdut. Dorește să obțină controlul companiei? Atunci de ce nu face o ofertă de nerefuzat statului român? E cumva de părere că operatorul portuar nu are viitor (ceea ce ar fi în contradicție cu evoluția sa spectaculoasă)? De ce nu vinde cât mai repede pachetul său de acțiuni pe bursă?Mă întreb dacă nu cumva singura rațiune a acestui demers este aceea de a influența piața de capital și a provoca o prăbușire a acțiunilor Oil Terminal, pentru a fi cumpărate ieftin.★ ★ ★Ei, dar toate au o limită! Oil Terminal n-a mai răbdat atâtea șicane și, în cele din urmă, a dat în judecată minoritarul Broadhurst, solicitând instanței să dispună: încetarea abuzului de minoritate; plata sumei de 1.294.903 lei cu titlu de daune materiale (reprezentând cuantumul dividendelor datorate și neplătite acționarului majoritar pentru perioada cât nu s-a putut efectua majorarea capitalului social, cerută de lege); plata sumei de 100.000 de lei cu titlu de daune morale. Ministerul Economiei a depus cerere de intervenție în proces. Următorul termen de judecată este 10 mai 2018.