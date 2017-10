„Oil Terminal“ a obţinut un profit mai mare cu 59%, în 2009

„Oil Terminal“ a obținut un profit mai mare cu 59%, în 2009

În ciuda crizei economice, a transferului unei importante cote din traficul petrolier din portul Constanța la Midia și a scăderii prețurilor petroliere, compania „Oil Terminal” a încheiat anul 2009 cu un rezultat financiar superior celui din 2008. Potrivit raportului prezentat adunării gene-rale a acționarilor, cifra de afaceri netă a fost de 127.484.474 lei, doar cu 5,27% sub nivelul celei din 2008. Veniturile din exploa-tare s-au ridicat la 129.477.802 lei, iar cheltuielile din exploatare, la 128.209.522 lei. Demn de remarcat este, însă, faptul, că în ciuda condițiilor deloc favorabile, societatea a realizat un profit brut de 1.631.542 lei, cu 59,07% mai mare decât în 2008. Cum a reușit „Oil Terminal” să obțină o asemenea performanță? „După pierderea celui mai important client, Rompetrol Rafinare, care ne asigura până la 30% din trafic, am reanalizat piața. Ne-am orientat spre clienții mici și am reușit să atragem un mare număr dintre ei. Pe de altă parte, am redus drastic cheltuielile, fără să recurgem la concedieri” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul general Silviu Wagner. Adunarea generală a acționarilor a decis ca profitul net să fie repartizat astfel: pentru dividende - 373.906 lei; pentru participarea salariaților la profit - 74.781 lei; pentru finanțarea investițiilor - 299.125 lei; pentru rezerva legală - 65.514 lei. Valoarea dividendului brut pe acțiune a fost stabilită la 0,0006419 lei. Acționarii l-au reales pe Silviu Wagner în funcțiile de președinte al consiliului de administrație și director general. Din CA mai fac parte: Aurel Presura, Florin Vizan Constantin, Edmond Cătălin Tălmăcean, Tiberiu Silviu Gorodea, Ioan Negrea și Constantin Claudiu Stafie. 2010 nu a adus vreo îmbunătățire a condițiilor de pe piața petrolului. Consumul intern rămâne scăzut, prețurile deși în creștere sunt volatile, iar raporturile de schimb de pe piața valutară și accizele ridicate sunt defavorabile afacerilor petroliere. Cu toate acestea, „Oil Terminal” a reușit să recupereze producția nerealizată în ianuarie. Totuși, în luna aprilie, cantitatea de marfă derulată a fost de doar 380.000 de tone, față de un program de 650.000 tone. Pe de altă parte, „Oil Terminal” are de achitat datoriile către furnizori, rămase din prima parte a anului 2009. Există și câteva vești bune. Compania a obținut profit pe primul trimestru al anului, iar în luna mai se finalizează programul de șomaj tehnic prin care au trecut toți angajații companiei.